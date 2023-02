“Uno de los proyectos más avanzados es instalarnos con una productora”: “Pepe” Rojas prepara su desembarco en el mundo influencer

Luego de anunciar el término de su carrera profesional, el ídolo de Universidad de Chile José Rojas decidió dar a conocer parte de sus ambiciosos proyectos para esta nueva etapa de su vida. Su familia será prioridad, como también lo serán distintos negocios. Mientras tanto el fútbol, por ahora, pasará a un segundo plano.

“Ahora soy exfutbolista y lo tengo asumido. También tengo claro que no puedo vivir de los recuerdos, que son muchos y muy bonitos. Los otros los tomo como aprendizaje. Fueron lindos momentos, pero también hubo, a veces, cosas poco gratas, pero ya está. Ahora comienza una nueva etapa. Pasé a la otra vereda, donde comienza una nueva etapa. Pasé a la otra vereda, donde comienza una nueva vida con mi familia”, exprsó el “Pepe” en conversación con Las Últimas Noticias.

“Poder estar con mi esposa (la periodista Patricia Peralta), que me aguantó durante años, y con mis hijos Bautista y Borja, que recién tiene nueve meses, es mi prioridad. Sé la importancia de estar con los hijos. Mi papá (Ernesto) murió cuando yo tenía 12 años. Era muy porfiado, nunca se cuidó de una diabetes y me quedé con mi mamá (Silvia). Ahora quiero estar con ellos y hacer cosas con la familia, que es lo que he estado haciendo en este último tiempo”, continuó.

En cuanto a sus planes laborales post fútbol, el campeón de América con la Roja en 2015 explicó que “tengo algunos proyectos. Siempre fui precavido, pensado justamente en el retiro. Voy a cumplir 40 años y empieza otra parte de mi vida. Uno de los proyectos más avanzados es instalarnos con una productora, que esté ligada a los influencer. También hacer eventos enfocados en ese nicho. Eso lo vamos a hacer con Patricia y está muy avanzado. De hecho, ya tiene nombre: ‘NoStop’”.

“También tengo unas inversiones en bienes raíces y en la Inmobiliaria Peumawe, que es un proyecto que ya está en marcha y que está centrado en terrenos en el sur, en Chiloé. Esos son cosas con las que ya hemos estado trabajando”, complementó.

Patricia Peralta y José Rojas Foto: Instagram

Además, el mundialista en Brasil 2014 reveló que junto a Patricia analizan la opción de radicarse en Miami. “Este verano estuvimos viendo la opción. Puede que Patricia retome sus negocios de antes y también estaba la idea de poner una tienda. Pero eso lo queremos hacer con todas las de la ley. Es decir, tener visa y poder instalarnos. Por ahora vamos con la productora y el negocio inmobiliario”, contó.

Al ser consultado por un posible futuro laboral en el fútbol, José Rojas sostuvo lo siguiente: “No me quiero casar con algo que después no pueda hacer. Lo que sí tengo claro es que debo estudiar para estar preparado. Tengo ganas de hacer el curso de entrenador y también estudiar para ser director deportivo. No es que ahora me vaya a dedicar a algo relacionado con el fútbol, pero en algún momento nos vamos a encontrar y tengo que estar preparado. Lo mío, por ahora, va por otra vertiente”.