Jaime García le baja el dramatismo a los insultos entre Rubio y Palacios: “De repente a uno se le sale su garabato”

El entrenador de Ñublense, Jaime García, le bajó el dramatismo a los insultos que se lanzaron Patricio Rubio y Carlos Palacios, al final del duelo entre Colo Colo y Ñublense, situación que le valió a ambos ser expulsados por el árbitro Héctor Jona.

“Fue un arrebato, se dijeron cosas que son de fútbol, cosas que se dicen y quedan ahí. Hay muchas cosas que son insólitas después de un partido y no las voy a decir nunca, eso es tener códigos”, sostuvo el “Búfalo”, en declaraciones que reproduce En Cancha.

Del mismo modo, el entrenador de los “Diablos Rojos” manifestó que le pareció extraña la decisión de Jona de expulsar a los jugadores por la situación descrita, aunque junto con ello se resignó a la baja de Rubio para su próximo partido.

“De repente a uno se le sale su garabato, entre compañeros a veces se dicen cosas que molestan… me pareció raro, pero ya está, hay que asumir. Hay gente para suplir al ‘Pato’”, estableció.

Más allá de aquello, García tuvo palabras para lo que fue la derrota 1-0 ante el “Cacique” en Macul. “Hay que saber perder, no jugamos bien. No se jugó bien, todos lo vieron, no hay que ser un técnico o haber estudiado para saber que no fue el equipo de siempre y pasa”, comentó.

“Mucho se habla de que el equipo se va atrás, el que tiene esa opinión no me conoce, a no ser que nos estén pasando por encima, son temas estratégicos”, agregó.