Beausejour y los dichos de Marcelo Díaz sobre la era Rueda: “A mí me cuesta decir ‘ese no merece ser nominado’”

La participación de Marcelo Díaz en la edición de ayer miércoles de “Todos Somos Tëcnicos” dejó harto material para el análisis en el medio futbolístico chileno. En ese contexto, sobresalieron sus dichos sobre la era Reinaldo Rueda en la Roja.

“Para mí el más grande error de la Selección fue Reinaldo Rueda. Con Rueda cualquiera iba a la Selección y hay que ir por rendimiento, no por un partido, sino que sostenido. No pueden ir jugadores que no jueguen en sus equipos”, manifestó “Carepato”.

Ante dichas declaraciones, Jean Beausejour hizo sus reparos. “Opiniones, todas son respetables. A mí me cuesta mucho decir que un compañero de profesión no se merece una nominación. Me cuesta. Yo creo que todo el que va a la Selección es porque algún mérito hizo”, partió expresando “Bose” en el arranque de la edición de este jueves de “Los Tenores”.

“Algunos claramente hacen más méritos, otros menos, pero el que va ahí es porque algo positivo debe tener o algo le ven algo a futuro. Entonces, a mí me cuesta decir ‘ese no merece ser nominado’. Ahora, para los gustos los colores y respeto todas las opiniones”, continuó.

Luego, el propio Beausejour retomó el duro juicio de Díaz sobre Rueda y planteó: “Es un buen tema para debatir, más allá que uno esté de acuerdo o no. ¿A la Selección quién tiene que ir? ¿Los mejores del momento o los que el técnico necesita?”.

Marcelo Díaz (Photosport)

Para entregar su parecer, el hoy comentarista deportivo de ESPN y Radio ADN recordó cómo se forjó el plantel de la Roja durante la era Marcelo Bielsa.

“Tomándome de las palabras de Marcelo, ¿se acuerdan de las nóminas de Bielsa? Si uno se ponía a hacer la nómina con los mejores, claramente no le apuntabamos a ninguna. Estaban en sus nóminas Gonzalo Jara, que todavía no era titular indiscutido en Colo Colo, Marco Estrada jugaba en otro puesto, Carlos Carmona, yo mismo... Yo creo que es una mixtura entre los mejores del momento, que pueden ser moldeables, y los que yo necesito”, estableció.