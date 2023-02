Johnny Herrera no se convence con las declaraciones de Pellegrino: “Me cuesta creer que Assadi haya puesto una mala cara”

El director técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, remeció al medio futbolístico chileno con unas potentes declaraciones sobre los jugadores jóvenes del equipo azul, al referirse a la situación del promisorio Lucas Assadi, quien no ha tenido mayor continuidad bajo su mandato en la U.

“El otro día hablaba con ellos y muchos de ellos se han criado con hábitos como ‘no te esfuerces mucho porque juegas bien’. ¿Alguien cree en la vida que no te esfuerces mucho, no estudies mucho o no trabajes mcuho en una empresa porque eres inteligente más que los demas? ¿En qué aspecto de la vida es bueno? ¿A quién le han dicho eso? ¿Eso es bueno?”, fue parte de lo que dijo el entrenador de los universitarios.

Como era de esperar, estas declaraciones de Pellegrino fueron ampliamente comentadas. En ese contexto, el histórico azul Johnny Herrera entregó su parecer al respecto. Y si bien valoró la actitud del entrenador ante los micrófonos, “Samurái” no se mostró del todo convencido con sus palabras.

“Pocas veces he visto un técnico que declare tan bien como Pellegrino, sin libreto, sin ese discurso relativamente correcto. Para él era más fácil decir que lo estaba evaluando, que va tener su oportunidad y tendrá más minutos”, partió manifestando el ídolo azul, en la edición de ayer jueves de “Todos Somos Técnicos”.

“Yendo al tema de Lucas Assadi, me cuesta creer que Lucas Assadi haya puesto una mala cara, que no haya querido entrenar a su máximo nivel porque es un chico que está empezando y cuando están empezando normalmente se quieren comer la cancha y están con todas las ganas”, continuó.

Por lo mismo, el hombre récord en cuanto a títulos en la historia de la U expresó que “me cuesta entender que por un tema de actitud, como él lo deja entrever, no tenga más minutos en cancha Lucas Assadi”.

Lucas Assadi y Darío Osorio / Photosport

A juicio de Herrera, los jóvenes de la U sí han mostrado compromiso y esfuerzo, al menos en la cancha. Junto con ello, el exarquero planteó que en lo estrictamente futbolístico, jugadores como Lucas Assadi, Darío Osorio o Renato Huerta deben tener como prioridad sus labores en materia ofensiva.

“(Assadi) Cuando lo pusieron por la banda el año pasado la recorrió, hizo el desgaste. Osorio marcaba más que Morales, Huerta lo mismo y de una u otra forma uno lo evalúa por la parte ofensiva. Entiendo al técnico que le va pedir desgaste y compromiso defensivo, pero es mejor tenerlo fresco para el ataque que defendiendo. Es tener las funciones claras”, estableció.