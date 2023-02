“En el fútbol el ego es algo permanente”: José Letelier se defiende tras críticas de Tiane Endler

José Letelier no aguantó y contestó el polémico descargo de Christiane Endler, luego que Chile quedara fuera del Mundial tras perder el encuentro contra Haití.

“No teníamos más recursos. Tácticamente, fue un partido muy malo. Se dijo hace tiempo y no se escuchó (...) en Chile, cuando dices la verdad te hacen mierda a ti y no al responsable. El proceso ha sido muy, muy, muy difícil, desde el comienzo, y todo el mundo lo sabe”, expresó la arquera después de la derrota.

“Claramente no me lo dijo a mí”

El director técnico habló de esta situación en una entrevista con Las Últimas Noticias, en donde sostuvo que “me llama la atención. No sé por qué lo dijo y claramente no me lo dijo a mí después del partido”, indicó de entrada Letelier.

“Todos tienen derecho a plantear sus puntos de vista y no siento que valga la pena salir a responderle a ella o a ninguna jugadora lo que haya dicho en los medios”, añadió el DT.

Con respecto a la relación con Endler y cómo era guiar a la futbolista nacional, aseguró que “claro que es difícil dirigir a la mejor arquera del mundo” e hizo referencia al ego de la jugadora.

“En el fútbol el ego es algo permanente. Endler está todo el año codeándose con las mejores del mundo, juega partidos de gran nivel y en condiciones súper profesionales”, complementó el exfutbolista.

“Cuando viene a la Selección, quiere o piensa que deberíamos llegar a los mismos estándares cuando la realidad en Chile es muy distinta a la de Francia”.

De todas formas, enfatizó que “ella (Endler) es una profesional que se ha ganado todo con base en su esfuerzo. Es una jugadora muy importante y su liderazgo se lo ha ganado”, explicó.

Finalmente, José Letelier habló sobre su salida de La Roja: “Yo me iba a ir de todas maneras después del Mundial si es que clasificábamos. Lo había decidido yo. Necesitaba enfrentar nuevos retos en mi carrera como DT”.