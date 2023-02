“No llegó a entrenar porque se fue a la playa con la polola”: Guarello revela el motivo que dejó a Jordhy Thompson fuera del Sudamericano Sub 20

Tras el fracaso de la Roja Sub 20 en el Sudamericano de Colombia, al entonces DT Patricio Ormazábal le cayeron muchas críticas por diversos asuntos, uno de ellos la conformación del plantel. La ausencia en la nómina de jugadores como Bastián Roco o Jordhy Thompson fue factor de duros reproches para el entrenador.

En el caso de Thompson, las críticas a Ormazábal se incrementaron a propósito del buen desempeño que mostró el jugador en las primeras fechas del Campeonato Nacional 2023. Sin embargo, según el periodista Juan Cristóbal Guarello, el joven mediocampista del “Cacique” quedó fuera del Sudamericano por un acto de indisciplina y no por un asunto futbolístico.

“A Jordhy Thompson lo echaron de la Sub 20 porque no llegó a entrenar porque se fue a la playa con la polola. Nunca te lo va a decir Patricio Ormazábal... La mitad de los jugadores se creen crack porque están en la Selección, porque juegan en equipos grandes y les importa nada si les va bien o mal en el Sudamericano Sub 20, porque ya les prometieron que están vendidos”, manifestó Guarello en “Deportes en Agricultura”.

Junto con ello, el periodista hizo una reflexión acerca de la realidad de las jóvenes promesas en el fútbol chileno. “Al jugador chileno le han metido tantas tonterías en la cabeza, tantas promesas, tantos sueños, tanta plata, que les da lo mismo y le dicen que ya eres crack, con el fin de reclutarlo, de seducirlo. Para llevarlo a tu escudería tienes que decirle que es el mejor. A los 14 años el jugador chileno dice que ya es crack y no se esfuerza”, sostuvo.

En ese contexto, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 puso sobre la mesa los casos de Darío Osorio y Lucas Assadi en la U, luego de volver del Sudamericano. “En un momento Mauricio Pellegrino se encontró con eso y que los dos mejores jugadores trabajan menos que los veteranos”, apuntó.

En la misma línea, el rostro de Canal 13 y DirecTV planteó que “en Colo Colo tenemos un grupo de jugadores proyectables que han ido creciendo y que extrañamente todos se chantaron. Cuando tienes siete jugadores de proyección y los siete no rinden es porque hay algo que se está haciendo mal”.