Rivarola: “No me opongo a que lleguen jugadores de Colo Colo y la UC, pero no me gustan esos que se llenan la boca burlándose de la U”

El último mercado de fichajes de Universidad de Chile estuvo marcado por la llegada de dos jugadores profundamente identificados con Colo Colo y la UC, sus históricos archirrivales. Se trata de los casos de Matías Zaldivia y Cristopher Toselli.

Ante ello, históricos azules alzaron la voz para cuestionar a la actual directiva de Azul Azul, por no tomar en cuenta el factor identidad a la hora de aquellos fichajes. Johnny Herrera y Diego Rivarola fueron algunos que se pronunciaron al respecto.

“Gokú”, en su momento, incluso tuvo una intervención clave para impedir que un jugador identificado con Colo Colo llegara a la U. Se trata del caso de Ezequiel Miralles, quien en 2012 estaba en carpeta de entonces DT Jorge Sampaoli.

“Si no mal recuerdo estaba fuera, fue en 2012. Pero yo fui uno de los que dijo que creía que no debería llegar”, recordó el máximo goleador extranjero en la historia de la U, en diálogo con Bolavip.

Para justificar su postura, Rivarola argumentó lo siguiente: “Tengo el pensamiento claro. No me opongo a que lleguen jugadores de Colo Colo y Universidad Católica a la U, pero no me gustan estos jugadores que se llenan la boca cuando están en esos equipos burlándose de la U y después por necesidad propia quieren vestir la camiseta de la U”.

En la misma línea, el oriundo de Mendoza sostuvo que “yo muchas veces hablé mal de Colo Colo sabiendo que nunca iba a ir a Colo Colo. Mantuve mi postura y por algo me atrevía con esas declaraciones. Como dije, no me molesta que lleguen, me molestan que sean jugadores que le faltan el respeto a la gente”.

El caso Zaldivia

Diego Rivarola también se refirió al caso de Matías Zaldivia, quien en el arranque de la temporada 2023 se ha alzado como uno de los líderes del actual plantel de la U. Y si bien valoró su aporte futbolístico, pidió mesura en cuanto a catalogarlo como “referente”.

“El tema referentes es de hace mucho tiempo un tema en la U. También hay que hacer la autorcrítca de por qué no llegan o salen nuevos referentes en la U. Es un tema que institucionalmente hay que verlo”, comentó.

“Ahora, que se salgan a buscar... No sé si a Zaldivia lo fueron a buscar de referente, fue porque es un buen defensor. Después lo de referente se lo va ganando dentro de la cancha por respeto y por la trayectoria, que puede hacerlo cualquier jugador por actitud o por lo que entrega dentro de la cancha”, complementó.