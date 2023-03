Mario Salas desea lo mejor para Nicolás Castillo: “Le tengo mucho afecto y de verdad me gustaría verlo de nuevo en la cancha”

El director técnico chileno Mario Salas, quien se encuentra sin club desde su salida de Huachipato al término de la temporada 2022, se refirió a aquella generación Sub 20 que le tocó dirigir en el Mundial de Turquía 2013 y, específicamente, al caso de Nicolás Castillo.

Sobre Castillo, quien no ha podido encontrar club en los últimos semestres debido a sus distintos problemas con lesiones, el “Comandante” expresó sus mejores deseos, ya que conserva un bello recuerdo de lo que fue tanto esa etapa en la Roja Sub 20 como en Universidad Católica.

“Para mí el Nico es un caso especial. Le tengo mucho afecto y de verdad me gustaría verlo de nuevo en la cancha. Él me hizo feliz jugando por la Sub 20 y luego en la UC. Espero verlo de nuevo a ese nivel en la Selección, como varios más de esa Sub 20″, expresó Salas en conversación con Las Últimas Noticias.

En la misma línea, Salas cree que integrantes de aquella selección -la última Sub 20 de Chile que jugó un Mundial- aún puede tomar protagonismo en la Roja adulta.

“Hoy esos jugadores tienen en torno a los 30 años y pueden ser actores importantes en las eliminatorias. Le hablo de Castillo, si se recupera. Valber Huerta, Claudio Baeza e Igor Lichnovsky han sido figuras en sus equipos mexicanos. Diego Rubio anda muy bien en la MLS”, apuntó.

“A ellos se suman Erick Pulgar, Paulo Díaz y Guillermo Maripán, quienes son de la misma generación, pero que no habían explotado aún cuando yo dirigí la Sub 20″, complementó.