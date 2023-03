Borghi muestra sus dudas con el posible regreso de Falcón en el Superclásico: “La ha sacado barata en muchos partidos”

Uno de los asuntos que debe resolver el DT de Colo Colo, Gustavo Quinteros, con miras al Superclásico del domingo ante Universidad de Chile, es la conformación de su línea defensiva, tomando en cuenta que Maximiliano Falcón ya cumplió su sanción de dos fechas por su expulsión ante Everton.

El zaguero uruguayo es pieza habitual en el “Cacique”, sin embargo el buen desempeño que exhibieron Matías de los Santos y Ramiro González en el triunfo 2-0 ante Magallanes lo podría dejar postergado en el banco de suplentes.

En ese sentido, Claudio Boghi entregó su análisis al respecto. “Para mí, la pareja de De los Santos-González cuando tiene un 9 referente que juega de espalda es interesante, porque los dos cabecean muy bien y tienen oficio. El problema es que la U no te presenta ese tipo de 9″, partió planteando el “Bichi” en “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports.

“Yo creo que la única forma de modificar -hay que recordar que la U viene de empatar y Colo Colo de ganar-, la única forma de no repetir la escuadra es tener un titular afuera y para mí la pregunta es si Falcón es titular o no”, continuó.

Al entrar en detalle sobre la situación de “Peluca”, el campeón del mundo con Argentina en México 1986 afirmó que “Falcón sale por una tontera. Si tú me dices a mí que hay que marcar a alguien veloz, te pongo a Falcón, no tengo duda. Hay que ver la confianza que tiene el entrenador en Falcón como para ver que no vuelva a perderlo durante un clásico”.

En base a lo anterior, Borghi argumentó que “pasa que Falcón la ha sacado barata en muchos partidos. No digo que sea un jugador expulsable, pero si en un clásico caliente como puede ser el del domingo pierdes a un central titular, te complica mucho”.