Claudio Bravo sigue conquistando grandes marcas: apareció en prestigioso ranking de los mejores arqueros del mundo de las últimas décadas

El veterano portero chileno Claudio Bravo sigue marcando pauta en la élite del fútbol mundial. Tras los buenos comentarios que recibió en España por su gran actuación contra el Real Madrid, en las últimas horas se sumó su aparición en un prestigioso ranking histórico.

La Federación de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS por sus siglas en inglés) elaboró un listado con los mejores arqueros del mundo entre 1987 y 2022, en el que Bravo quedó ubicado en el casillero 42, emparejado con el español Santiago Cañizares, y superando a figuras como el esloveno Samir Handanovic y el polaco Jerzy Dudek, entre otros.

Este listado, que va desde la temporada 1987 debido a que ese año se creó el ranking anual de porteros a cargo de la IFFHS, está encabezado por el italiano Gianluigi Buffon, mientras que el español Iker Casillas y el alemán Manuel Neuer completan el podio, ubicándose en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

A nivel sudamericano, el mejor rankeado es el paraguayo José Luis Chilavert, quien aparece en el puesto 9. Le siguen los brasileños Claudio Taffarel (12º) y Dida (19º).

Además, es preciso consignar que no aparece entre los 50 mejores arqueros el argentino Emiliano “Dibu” Martínez, reciente ganador del premio The Best.

Para la elaboración de este listado, la entidad domiciliada en Leipzig, Alemania, explicó que “a partir del ranking mundial anual de porteros (como resultado de la votación mundial), la IFFHS tomará en consideración el ‘Top 20′ de cada año y asignará puntos a cada lugar. Así el primero recibe 20 puntos, el segundo 19 puntos, el tercero 18 puntos... y un punto por el vigésimo puesto”.

Los mejores arqueros del mundo (1987-2002) según la IFFHS:

1. Gianluigi Buffon (Italia)

2. Iker Casillas (España)

3. Manuel Neuer (Alemania)

4. Petr Cech (República Checa)

5. Edwin Van der Sar (Países Bajos)

6. Peter Schmeichel (Dinamarca)

7. Oliver Kahn (Alemania)

8. Thibaut Courtois (Bélgica)

9. José Luis Félix Chilavert (Paraguay)

10. Walter Zenga (Italia)

Gianluigi Buffon – Italia Foto: Getty Images

11. Andoni Zubizareta (España)

12. Claudio Taffarel (Brasil)

13. Hugo Lloris (Francia)

14. Michel Preudhomme (Bélgica)

15. Fabien Barthez (Francia)

15. Jan Oblak (Eslovenia)

17. David Seaman (Inglaterra)

18. Víctor Valdés (España)

19. Dida (Brasil)

20. Vítor Baía (Portugal)

Claudio Taffarel Claudio Taffarel (PATRICK HERTZOG/AFP)

21. Keylor Navas (Costa Rica)

22. Gianluca Pagliuca (Italia)

23. Francesco Toldo (Italia)

24. Jens Lehmann (Alemania)

25. Marc-André ter Stegen (Alemania)

25. Allison Becker (Brasil)

27. Júlio César (Brasil)

28. David De Gea (España)

29. Bodo Illgner (Alemania)

29. Johannes Van Breukelen (Países Bajos)

Getty Images Marc-André ter Stegen (Laurence Griffiths/Getty Images)

31. Roberto Abbondanzieri (Argentina)

32. Sergio Goycochea (Argentina)

33. Andreas Kopke (Alemania)

34. Jorge Campos (México)

34. Peter Shilton (Inglaterra)

36. Thomas Ravelli (Suecia)

37. Rinat Dasayev (Unión Soviética - Rusia)

38. Angelo Peruzzi (Italia)

38. Neville Southall (Gales)

40. Pepe Reina (Inglaterra)

Jorge Campos (MEXSPORT)

41. Rogerio Ceni (Brasil)

42. Santiago Canizares (España)

42. Claudio Bravo (Chile)

44. Jean Marie Pfaff (Bélgica)

44. Samir Handanovic (Eslovenia)

46. Jerzy Dudek (Polonia)

47. Igor Akinfeev (Rusia)

48. Óscar Córdoba (Colombia)

48. Bernard Lama (Francia)

48. Guillermo Ochoa (México)