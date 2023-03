Guarello: “Con esto ya le damos la extremaunción a la idea que las barras de Colo Colo y la U son amigas por el estallido social”

Tras los serios incidentes que marcaron el último Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile disputado en el Estadio Monumental, el periodista Juan Cristóbal Guarello manifestó una cruda opinión al respecto.

“Con esto ya le ponemos el moño y damos la extremaunción a esa idea que las barras de Colo Colo y la U son amigas por el estallido social... esa mentira que levantaron, esa impostura políticamente oportunista, descaradamente oportunista y deshonestamente intelectual”, partió plantenado el autor de “País Barrabrava” en el programa “Pierna Fuerte” de Agricultura TV.

“Ojo que esto se habló seriamente en unos foros, que ahora la barra de la U tenía proyectos sociales profundos y que las diferencias en la cancha ya no exisitían ¡Vaya que no existen! ¡Cómo no se notó! ¡Ayer (domingo) fue una ronda de San Miguel en la mitad de la cancha!”, continuó.

Tomando en cuenta que la mayor parte de los reclamos del último Superclásico vienen desde la vereda de Universidad de Chile, el rostro de Canal 13 y DirecTV apuntó que “ahora va a saltar la barra de Colo Colo a decir ‘cuando nosotros vamos para allá...”, pero el tema de fondo es que el problema de la violencia no se puede analizar con la camiseta puesta”.

“Cuando se analiza con la camiseta puesta, inmediatamente viene el ‘ellos fueron primero’, ‘cuando yo voy para allá me tratan peor’. No se trata de eso, aquí hay que sacarse la camiseta y decir que esto le hace muy mal al fútbol chileno, da lo mismo el color de la camiseta”, complementó.

“Ya está bueno de seguir mintiendo”

Juan Cristóbal Guarello también remarcó el daño que sufre la industria del fútbol con estos hechos. “Le hace mal al fútbol chileno, espanta a la gente, echa a perder el espectáculo y le da protagonismo a gente que solo va a destruir y que solo le interesa sus intereses particulares, que es que todos les presten atención y ser los protagonistas de algo que no les corresponde”, estableció.

Incidentes en el Superclásico Foto: Photosport

Para cerrar, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 dejó las siguientes palabras: “Perdonen teóricos del barrabravismo social, pero ya está bueno de seguir mintiendo, porque los hechos no solamente los rebaten, sino que les aplastan la cabeza con un mamotreto de cinco toneladas”.