Beñat San José cree que Ronnie Fernández puede volver a la Roja: “Es muy sacrificado y eso para una selección es muy importante”

Beñat San José, viejo conocido de nuestro fútbol por sus buenos pasos por Deportes Antofagasta y Universidad Católica, actualmente dirige al Bolívar de La Paz, donde una de sus grandes figuras es el delantero chileno Ronnie Fernández.

Desde esa posición, el español que fue campeón con la UC en 2018 llenó de elogios a Fernández, quien tras un opaco 2022 con la camiseta de Universidad de Chile decidió volver al equipo más grande de Bolivia, donde ya había brillado en 2017, justamente con Beñat como DT.

“Me gusta mucho la polivalencia que tiene, la entrega, la gran técnica y que es un atacante que asiste, tiene gol, no es egoísta, sino solidario. Además, en varias facetas del juego te puede marcar diferencias, no sólo en una. También lleva varios goles, siendo muy influyente y sobre todo lo veo muy bien en cuanto a la experiencia”, destacó el vasco en conversación con Deportes 13.

“Ayuda un montón a los más jóvenes, es un nexo muy bueno entre extranjeros y bolivianos, lo está haciendo muy bien en el tema de grupo, es una gran persona. Si el año pasado tuvo alguna discrepancia en Chile por una cosa u otra, yo no me meto, esto es fútbol profesional, los grandes jugadores siempre tienen picos abajo y arriba, cuando estás abajo no es fácil, pero él sigue demostrando que es un muy buen atacante”, agregó.

San José también se refirió al pobre 2022 de Fernández en Universidad de Chile. “La U que es un tremendo club y con una historia fantástica, es verdad que hace unos años no viene pasándolo bien, vamos a decirlo así. El año pasado fue una temporada dura para ellos y Ronnie estaba en el equipo, pero vi los partidos y rescaté muchas cosas de él. La lucha inalcanzable pese al momento del equipo, siempre dio la cara, cuando no le tocó lo tomó de buena manera y cuando sí hizo buenas actuaciones”, comentó.

Beñat San José Photosport

“Alternativa muy potente para la selección”

Beñat San José no se quedó ahí con sus elogios para Ronnie Fernández e incluso lo calificó como una “alternativa muy potente” para la Roja. “Él fue a la selección, dejó de ir y obviamente depende de los rendimientos individuales y lo que necesite el entrenador del momento”, sostuvo.

“Yo lo veo muy bien, muy entero, muy contento, con una tranquilidad que todo jugador necesita para desarrollarse. En los entrenamientos lo veo muy bien, está sacando todo su repertorio, no sólo el que le vi en Bolivar, sino también cuando lo enfrenté en Wanderers. Ahora es más maduro en lo táctico, yo sin duda lo veo como un candidato para el ataque y no cabe decir que cuando jueguen acá en La Paz, cuando vengan a la altitud, tener a Ronnie será un plus”, agregó.

Por lo mismo remarcó que “es muy sacrificado para el equipo y eso para una selección es muy importante, porque cuando tienes poco tiempo de trabajo necesitas que el jugador entienda rápidamente los movimientos, Ronnie es muy polivalente. Lo veo como una alternativa muy potente para la selección, pero es una opinión personal”.