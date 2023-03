“Estás exagerando y exponiendo a un hincha”: intenso debate entre Yáñez y Rivarola por el fanático de la U en la tribuna Océano

Los hechos ocurridos en el Superclásico del domingo siguen generando debate en el medio futbolístico nacional. En ese contexto, Patricio Yáñez y Diego Rivarola tuvieron una intensa discusión por el caso del hincha de Universidad de Chile que intentó instalarse en el sector Océano del Monumental, donde estaba repleto de fanáticos de Colo Colo.

“Todos hemos vivido momentos donde al estadio se podía ir de una manera distinta, pero hace mucho rato que ya no es así. Entonces, ir a provocar...”, manifestó el “Pato” Yáñez en “ESPN F90″ antes de ser interrumpido por Rivarola.

“Cómo eso va ser ir a provocar. No fue un acto inteligente, te la compro porque puede correr un riesgo, pero decir que está provocando me parece que estás exagerando y exponiendo a un hincha que no tuvo esa intención”, fueron las palabras de “Gokú” al rebatir la postura de su compañero de panel.

“Hay que sentarlo desde ese punto: no fue a provocar, porque no fue a provocar. Lo impresentable es que no puedas ir con otra camiseta”, agregó el máximo goleador extranjero en la historia de la U.

Yáñez retomó la palabra y planteó que “en un clásico entre Everton y Wanderers, ¿crees que si en la barra de Everton aparece uno de Wanderers no pasa nada? Pasa lo mismo”.

¿Hay que estar loco o ser muy valiente?



Este hincha azul con su polola alba, ingresaron al sector Océano y esto pasó.#AguantelaU #NuncaFuimosSolo11 #VamoslaU #LocuraTotal 🦉🔵🔴 pic.twitter.com/UrfwgTvFbo — La Voz Azul (@LaVozAzulLT) March 12, 2023

“Lo digo con mucha seriedad: pensar que te puedes meter con una camiseta de la U en una galería de Colo Colo y que no te va pasar nada…”, añadió el mundialista en España 1982, antes de volver a ser interrumpido por Rivarola.

Y es que el mendocino insistió en su punto y aseguró que le tocó, en retiradas ocasiones, ser testigo directo de situaciones similares a la de este hincha, pero desde la vereda contraria. “No puedes decir que va a provocar porque él no fue a eso. Yo he estado en los últimos diez años en los clásicos y vi muchos hinchas de Colo Colo abajo en la tribuna y nunca pasó nada”, estableció.