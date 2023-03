“No doy la vuelta al mundo con ese gol estúpido”: “Coca” Mendoza cuestionó a Brayan Cortés por el tanto de arco a arco

Aunque salvó a Colo Colo en al menos cuatro ocasiones que pudieron terminar en gol, el reciente partido ante Cobresal en El Salvador para Brayan Cortés estuvo marcado por el gol de arco a arco que recibió de parte de su colega Leandro Requena.

En ese contexto, un histórico albo cuestionó lo que hizo Cortés en dicha jugada. A juicio de Gabriel Mendoza, el iquiqueño pudo haber hecho algo más en aquella situación, como tocar el balón con la mano fuera del área e irse expulsado, pero evitar el impresionante gol.

“Yo creo que a Cortés, no sé lo que le pasó, pero por último yo me voy expulsado, no doy la vuelta al mundo con ese gol estúpido, porque uno se queda con ese gol que se comió”, manifestó el “Coca” en Bolavip.

Eso sí, el campeón de la Libertadores 1991 con los albos remarcó que Cortés “nos salvó de la goleada en el desierto y eso sí hubiera sido un bochorno, nos salvó, tuvo cuatro mano a mano en el primer tiempo, dos en el segundo, pero lamentablemente queda en la retina ese gol que va a entrar al récord Guinnes”.

Cabe recordar que Cobresal, en conjunto con la ANFP, hará las gestiones correspondientes para que el gol de arco a arco de Leandro Requena a Brayan Cortés en El Cobre sea reconocido como “el gol más largo de la historia” en los récords Guinnes.

Actualmente, ese récord pertenece al inglés Thomas King, quien en 2021, en el duelo entre Newport Country contra Cheltenham Town, por la cuarta división de Inglaterra, anotó desde 96,01 metros. Según cifras preliminares, el gol de Requena fue de 101,5 metros.