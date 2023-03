Mamá de Darío Osorio le responde a Mauricio Israel: “Se llenan la boca vendiendo mentiras”

Tras la dura acusación de Mauricio Israel en contra de Darío Osorio respecto a su reciente salida de la convocatoria de la Roja, Alicia Osorio, madre del jugador que milita en Universidad de Chile, alzó la voz y le respondió al conductor del programa “Círculo Central”.

Y es que Israel aseguró que Osorio no fue liberado de la Selección por una lesión como se comunicó oficialmente, sino que su salida se debió a que “se hizo el choro” con el director técnico Eduardo Berizzo durante los trabajos en Juan Pinto Durán.

“Ya hasta me da risa, pero la verdad no la he pasado bien con tanta mentira que dicen”, partió expresando Alicia Osorio en diálogo con Bolavip.

“Cuando lo leí, hasta ahora me da risa. Que hablen sin fundamento, que se diga tanta mentira. Si hubiera sido así, créame que hubiera sido la primera en saberlo porque siempre estoy al pendiente de todo lo que pasa con Darío”, agregó.

A propósito de esta situación, Alicia defendió la condición de reservado de su hijo. “No quiero que siga escuchando tanta cosa que se dice siendo que él por lo mismo no habla con los medios. Al parecer los conoce más que yo”, apuntó.

Para cerrar, la madre del jugador que durante el último mercado de fichajes recibió una oferta concreta del poderoso AC Milan volvió a caerle a Israel. “Se llenan la boca vendiendo mentiras”, manifestó.