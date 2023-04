Beausejour y las acusaciones de “cama” en el fútbol: “¿En qué otras profesiones vamos así tan livianos y decimos eso?”

Jean Beausejour manifestó un duro cuestionamiento al medio futbolístico nacional, a propósito de los trascendidos que hablan sobre una presunta “cama” de los futbolistas de Universidad Católica en contra el diretor técnico Ariel Holan, surgidos tras un comentario de Juvenal Olmos en TNT Sports.

Tomando el caso de la UC sólo como ejemplo para abordar una realidad mayor, “Bose” reprochó que se ponga en tela de juicio el caracter ético del futbolista como profesional de una actividad.

En la edición de este jueves de “Los Tenores”, el exseleccionado nacional partió planteando que “hoy para los técnicos es mucho más desafiante convencer a los jugadores y esto no es un juicio de valor, de ser técnico ahora o antes, es por la cantidad de información que hay. Hoy está todo tan globalizado que uno puede ver cómo entrenan en Europa y decir ‘¿por qué acá no entramos de la misma manera?’”.

“Me voy para allá, porque a partir de ahí se van generando situaciones y esas desavenencias pueden terminar en lo que se habla desde los medios de ‘cama’ y son solamente cosas que tienen que ver con el día a día”, continuó.

Tras ello, el bicampeón de América con la Roja estableció que “nos permitimos cosas con el futbolista que no sé con qué otras profesiones se permiten. Puede haber una o dos más, pero quién se permite criticar éticamente en otras profesiones. Por ejemplo, acá estamos diciendo ‘están yendo para atrás’, en este caso los futbolistas. ¿En qué otras profesiones nosotros vamos así tan livianos y decimos eso? Aparte no tenemos antecedentes y nos sale normalmente gratis decir que están haciendo la cama. ¿En qué otras profesiones pasa? No sé”.

Posteriormente, Beausejour puso sobre la mesa un episodio de su carrera como futbolista profesional. “A mí, en alguna oportunidad, me pasó que derechamente no me llevaba bien con el entrenador, no nos pasábamos, pero yo tenía entendido que él, si me veía mejor que mi compañero, me iba a poner y yo hacía el mejor esfuerzo por jugar”, contó.

“Pasa mucho y eso uno lo extrapola a todos los grupos de trabajo, esto no tiene que ver sólo con los camarines, en todos los grupos de trabajo no todos son amigos ni todos se llevan bien, y no necesariamente eso desemboca en atornillar para el otro lado”, cerró.