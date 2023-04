Johnny Herrera revela que pudo dejar TNT Sports para dedicarse al tenis: “Estuve a punto de casi no renovar y me había metido a un torneo ITF”

Johnny Herrera, uno de los rostros fuertes de TNT Sports, reveló que pudo dejar la señal oficial del fútbol chileno para dedicarse al tenis. Y es que tras poner fin a su carrera como futbolista profesional, “Samurái” le ha dedicado buena parte de su tiempo al “deporte blanco”, el que se ha convertido en su nueva gran pasión.

“(Juego) Unas tres veces por semana. La primera vez que agarré una raqueta fue en 2001, cuando estudiaba pedagogía en educación física en la universidad. Ahí me picó el bichito y empecé a jugar cada vez que podía. Estudié la parte biomecánica del tenis. Tuve hartos problemas de codo por los pelotazos que recibía en el fútbol, las típicas luxaciones. Por suerte, cuando me retiré dejé de recibir pelotazos y me cambié a una raqueta más liviana. Cero dolor”, contó el ídolo de la U en entrevista con Las Últimas Noticias.

Al definir su estílo tenístico, el exarquero comentó que “soy un luchador como Massú, pero con harto ataque. Saco súper bien, plano. La gente me dice que he tenido una evolución importante. La forma de mejorar es jugando contra gallos que son mejores que uno”.

Respecto a la importancia que le da al tenis, el actual comentarista deportivo reveló que “estuve a punto de casi no renovar con el canal y me había metido a un torneo ITF. El problema es que hay que tener la semana libre porque son partidos toda la semana. Después renové y no pude ir, pero la verdad es que sí: había pensado en tomarme un año sabático para jugar tenis”.

Justamente por sus compromisos laborales con TNT Sports, Herrera no ha podido participar en torneos. “No tengo mucho tiempo, pero el otro día me metí a apañar a mi amigo Pancho Olivares en otro ITF, fue porque se le cayó el partner de dobles. Perdimos en tres sets, pero yo creo que si hubiésemos entrenado salíamos campeones”, estableció.

Incursionado en el pádel

Johnny Herrera también explicó que recientemente se atrevió a incursionar en el pádel. “A mí me gusta el tenis, pero me vi en la obligación de jugarlo por mi señora, que tenía un cuento con los apoderados del colegio. Vamos a empezar a tirar todos los fines de semana porque sirve para sociabilizar y, ademas, los niñitos se juntan a jugar fútbol al lado. Lo encontré entretenido, pero fue literal como jugar paleta en la playa”, declaró.

“Aunque duela, el pádel es para los que alguna vez trataron de jugar tenis y no progresaron, jajajá. Es un deporte de motricidad fina. En cierta medida le pasó también a mi señora: jugó tenis desde muy chica, trató de volver, pero sintió que se estancó. En el pádel, en cambio, hay un progreso en el día a día; es casi puro voleo y pegarle a la pelota. Además, es una pelota más pesada, entonces tienes más control sobre ella”, agregó.