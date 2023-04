Gustavo Quinteros hace reprochable declaración sobre el caso Jordhy Thompson: “Hay una relación enfermiza, de culpabilidad de ambos”

Luego que se dieran a conocer nuevas y graves denuncias de actos de violencia en contra de Jordhy Thompson por parte de su expareja, el director técnico del “Cacique”, Gustavo Quinteros, se convirtió en la primera voz oficial del cuadro albo que se refirió al tema.

La conferencia de prensa de este martes del entrenador partió con preguntas sobre el caso de Thompson. El entrenador se extendió en sus respuestas y entregó reprochables comentarios al respecto, que ya le han valido duros cuestionamientos en redes sociales.

“Ahora en la mañana me causó sorpresa todo lo que se dice sobre Jordhy y un nuevo posible encuentro con la persona que había tenido problemas. A mí me sorprende porque Jordhy, de parte del club y de parte nuestra, no tenía ningún permiso para estar cerca de esa persona y me extraña también que esa persona que fue agredida se haya reunido con Jordhy. Me parece que ahí hay una relación enfermiza, una relación de culpabilidad de ambos, si es así, porque ninguno de los dos tendrían que estar juntos”, fue lo primero que dijo.

“Estamos tratando de ayudar a Jordhy Thompson a cambiar, que sea una persona mejor, que cambie su forma de ser, pero veo también que la otra persona debe tener ayuda también, para que no vuelvan a estar juntos. A mí me extraña que si esto es así, como me han comentado, que se hayan vuelto a ver, cuando Jordhy agredió a esa persona. Ahí hay un tema más profundo de ambas personas que tienen que mejorar”, continuó.

Luego explicó que “nosotros como club, yo como cuerpo técnico, cualquier jugador que tenga problemas de adicción, problemas personales, problemas de familia, vamos a hacer todo lo posible para que ese jugador cambie y sea mejor persona. Esa es la idea de siempre. Hoy, lamentablemente por estos posibles hechos, no sé si la justicia determinará si esto es verdad y se ha producido, determinará los pasos a seguir, los profesionales y las personas entendidas. Hoy nosotros como institución, como grupo de trabajo, queremos lo mejor para que estas personas con problemas puedan cambiar y ser distintos. Desde nuestra parte vamos a seguir intentando que Jordhy Thompson sea una mejor persona, pueda cambiar y ojalá que desde el otro lado pueda hacer lo mismo, para que no se produzcan más encuentros, si esto sucedió”.

“Yo todavía no estuve en el lugar, sólo tuve comentarios antes de empezar a entrenar y la verdad que me sorprende. Hemos hablado mucho con Jordhy, me sorprendió y hoy estamos otra vez sin la posibilidad de un deportista, en su ámbito profesional, pensando que ha cometido un delito o se ha equivocado nuevamente. Espero que no sea así, tengo la esperanza que él no haya hecho ningún otro acto de violencia, no se haya encontrado con esa persona y esperemos que se aclare pronto, para que los próximos días él pueda seguir el tratamiento profesional, seguir trabajando, porque el fútbol no es una diversión, es un trabajo y es algo que los profesionales recomendaron que siga haciendo, para beneficio de él. Hay que esperar, hay que ver qué se comunica y qué es lo que realmente sucedió”, complementó.

Jordhy Thompson Foto: AgenciaUNO

Además, el entrenador de Colo Colo declaró que “todavía no tengo la confirmación que esto sucedió. Tiene que haber una investigación, algo oficial, el club ya tomó la determinación de separar al jugador mientras se investiga esto, hay que investigar, porque yo no puedo creer que dos personas con una relación de maltrato, de agresión, se puedan volver a juntar. Ahí hay un problema de ambos si es así. Es grave. Nosotros tomamos la determinación como club que el jugador va a ser investigado, vamos a tratar de averiguar hasta las últimas consecuencias, si todo esto sucedió y cómo sucedió, para tomar otras determinaciones, prohibir totalmente que Jordhy pueda volver a juntarse, porque él le hace mal. Después no sé si la persona aceptó, si de común acuerdo aceptó reunirse con él, porque fue agredida en un momento y si aceptó volver es porque también necesita ayuda”.

“Son todas suposiciones, nosotros hemos tomado la determinación de no contar con él para el día de mañana, mientras se siga investigando y ojalá que en el futuro podamos hablar de que Jordhy cambió totalmente y pueda ser una persona de bien, que no haga más daño a nadie y pueda ser una persona distinta. Dicho esto, espero no tener que volver a hablar del tema”, cerró Quinteros, quien optó por no responder una tercera pregunta sobre este caso.