Gustavo Lorenzetti se retira del profesionalismo y asegura que “aprendí a jugar al fútbol con Sampaoli”

Luego de haberse dedicado por dos décadas a la práctica del fútbol profesional, el argentino nacionalizado chileno, Gustavo Lorenzetti, anunció hace algunos días su decisión de colgar los botines y retirarse del deporte, una disciplina que aseguró aprendió a jugar recién cuando tuvo de entrenador a su compatriota, Jorge Sampaoli, en el paso de ambos por Universidad de Chile.

El mediocampista conversó anoche con adnradio.cl, emisora en la que transparentó los motivos de su retiro y el gran aporte que resultó para su carrera profesional el haber sido entrenado por el extécnico de la Roja y actual estratego de Flamengo.

Creo que aprendí a jugar al fútbol con (Jorge) Sampaoli como técnico, porque yo era el típico enganche antes de llegar a la U. — Gustavo Lorenzetti

El aporte de Jorge Sampaoli

“Era algo que ya venía pensando en el último tiempo, en el último año sobre todo. Lo analicé en las vacaciones, lo charlé con la familia y la verdad no fue algo que me costó demasiado. Cuando lagrimeé un poco fue cuando escribí en mi red social y se lo leí a mi mujer, ahí sí me emocioné, ese fue el momento de emoción máxima”, inició el mediocampista, quien no pudo evitar comentar su exitoso paso por la U, club con el que ganó notoriedad gracias al título conseguido en la Copa Sudamericana y el tricampeonato nacional entre 2011 y 2012.

“Creo que aprendí a jugar al fútbol con Sampaoli como técnico, porque yo era el típico enganche antes de llegar a la U que le sacaba la pelota de los pies al volante central, y quería jugar siempre con la pelota, me sentía mal si la pelota no pasaba por mí”, reconoció.

