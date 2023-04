“Ustedes saben quiénes son”: Guarello acusó a Colo Colo de no querer detener la violencia en el estadio Monumental

Juan Cristóbal Guarello lanzó anoche duras críticas a los dirigentes de Colo Colo por los últimos episodios de violencia acontecidos en el estadio Monumental durante el encuentro de Copa Libertadores entre el Cacique y Monagas de Venezuela.

Si bien el cuadro albo publicó en sus redes sociales una serie de imágenes captadas por las cámaras de seguridad del reducto deportivo de algunos de los hinchas que propiciaron los desórdenes en el último partido del club, y que avisó su voluntad en querer erradicar la violencia de su recinto, el periodista deportivo acusó una “falta de voluntad” real de los dirigentes de ByN para terminar con los ya habituales desmanes que se producen en los partidos que disputan los albos, Universidad de Chile o la UC en los torneos locales e internacionales.

El fútbol chileno se está muriendo, no va la gente al estadio, nos golean en todos lados, no clasificamos, no sacamos jugadores jóvenes. — Juan Cristóbal Guarello

El mal augurio de Juan Cristóbal Guarello

“Después de lo del miércoles en el Monumental (...) para qué estamos con cosas, la gente del club sabe quienes son, pero no aplican las prohibiciones, tal vez no quieren meterse en líos. En Colo Colo se está trabajando mal en seguridad”, inició Guarello su comentario en Direct TV, señal en la que el periodista realizó su profundo análisis a la violencia en los estadios nacionales.

“El estadio se convirtió en un reñidero. Un lugar donde grupos quieren mandar en un sector, se agarran a golpes y al final lo que ocurre sobre la cancha no les importa nada”, prosiguió el comunicador, quien insistió en la poca voluntad de los albos por erradicar a sus hinchas violentos del estadio.

Nadie quiere arreglar este problema, ni el Gobierno, los clubes, Carabineros ni la ANFP. Esto se arregla poniendo las querellas con nombre y apellido, que se vayan a la cárcel. — Juan Cristóbal Guarello

“Lo primero es poner las querellas con nombre y apellido, ustedes saben quienes son”, dijo.

La molestia del periodista alcanzó no sólo a los dirigentes albos, sino que la extendió a todos los clubes chilenos, la ANFP, Carabineros y el actual Gobierno de Gabriel Boric.

“Nadie quiere arreglar este problema, ni el Gobierno, los clubes, Carabineros ni la ANFP. Esto se arregla poniendo las querellas con nombre y apellido, que se vayan a la cárcel. A menos que no se haga eso, esto no se va a arreglar”, reflexionó.