“Lo conocí siendo un borracho”: ex de Jordhy Thompson responde a su exsuegra por acusarla de llevarlo “por el camino del trago”

Una nueva y polémica revelación realizó este jueves la expareja del futbolista juvenil de Colo Colo, Jordhy Thompson, quien luego de ser acusada por la madre del deportista de ser la responsable de los episodios de violencia de género de su hijo y de querer colgarse de su fama para “lucrar” en la televisión con su quiebre amoroso, aseguró que ella no fue la responsable de inducir al deportista al consumo de alcohol.

En la serie de mensajes que Camila Sepúlveda publicó en su cuenta oficial de Instagram, de los dichos que recibió de parte de Norma Dávila -madre de Thompson-, hubo uno que generó polémica entre los usuarios de redes sociales, debido a la que mujer acusó a la joven de llevar “por el camino del trago” a Thompson.

La nueva acusación al juvenil de Colo Colo

“Estabas acostumbrada a que el Jordhy te anduviera rogando, por eso hacías lo que querías tú con él. Tú lo llevaste por camino del trago y de andar de discoteca en discoteca porque eso es lo que te gusta a ti”, denunció Dávila, quien incluso aseguró que Camila funó a su hijo “porque él ya no quiere estar contigo”.

Camila Sepúlveda aseguró en sus redes sociales que no volverá a hablar más del tema de VIF sufrido con el jugador de Colo Colo, Jordhy Thompson. Fuente: Instagram @camilaignnacia.

Como era de esperar, la respuesta de Sepúlveda no tardó en llegar, y fue en sus redes sociales donde quiso dejar en claro que los serios problemas de consumo de alcohol en el formado en Colo Colo no fueron de su responsabilidad.

“Señora. ¿No ve los pantallazos? ¿Yo lo llevé por el camino del trago? Yo a él lo conocí siendo un borracho de mierda, jajajá. No le daré más pauta porque no voy a perder mi tiempo contigo”, respondió la joven, quien posteriormente subió una nueva publicación en las historias de su Instagram para dar por finalizada la polémica con su exsuegra, a quien tildó de estar enferma “de la cabeza”.

“Y bueno (...) ya para ir cerrando el tema, gracias a todas mis amigas, cercanos y desconocidos por todo el apoyo y cariño que me están dando”, inició Camila.

