Expolola de Jordhy Thompson revela que Colo-Colo le dijo que “no podía seguir cubriéndolo, que me alejara de él”

Camila Sepúlveda, expareja de Jordhy Thompson, contó su verdad respecto a los nuevos hechos de violencia de los que fue víctima. Luego del video que salió hace un mes donde se ve al jugador de Colo-Colo golpeándola en la cara, ahora sufrió agresiones luego del partido con Universidad Católica.

En conversación con Meganoticias, la joven explicó que “quise salir a hablar por todos los comentarios que están haciendo en contra de mí. Igual quería proteger un poco mi imagen”.

Comentó que tras los últimos hechos llamó llorando a Colo-Colo contando lo que había pasado, y sostuvo que le dijeron que “ya era mucho, que no podía seguir cubriéndolo, que me alejara de él. Que tenía que verla por mí, porque él no iba a cambiar”.

La última agresión

“Estábamos comiendo y empezó con que era mi culpa que los hinchas de Católica le gritaran cosas por el video filtrado, y ya después empezaron las agresiones físicas”, recordó Camila.