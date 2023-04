Expolola de Jordhy Thompson cuenta el origen de nueva agresión: la culpó de pifias en clásico de Colo-Colo con la UC

Camila Ignacia, expolola de Jordhy Thompson, hizo nuevas acusaciones contra el futbolista de Colo-Colo, las que habrían ocurrido luego del clásico con la Universidad Católica, donde al ingreso del joven a la cancha, se escucharon pifias. Y claro, estas motivadas por la filtración de un video donde el jugador golpeaba a su entonces pareja.

Luego del encuentro, Thompson comenzó una discusión con la joven, a quien acusó de ser la responsable de los abucheos en su contra.

“Ahora el sábado 15 de abril estábamos en el departamento cuando tuvimos una discusión que comenzó porque me dijo que los hinchas de la Católica le habían gritado cosas en el estadio por lo sucedido con el video, decía que era mi culpa que le gritaran cosas, que yo tenía la culpa de todo”, precisó Camila.

“Me pegó otra vez con un tenedor, me apretaba los brazos, me empujaba, me pegó un combo en la cabeza”, precisó la joven, quien llamó a Colo-Colo para dar cuenta de los nuevos acontecimientos y precisa que el club le quitó el departamento que le arrendaba, el pasado 16 de abril.

En tanto, reveló que cuando hace un mes se filtró el video en donde aparecía Thompson golpeándola en el rostro, el jugador le destruyó su celular y su iPad. Ella se dirigió hasta el Estadio Monumental para comentar lo ocurrido y del club le manifestaron que le pagarían sus artículos.

“Fui a hablar a Colo Colo antes que se filtrara el video donde me pega en la disco y ellos se comprometieron a pagarme el Iphone y Ipad que se me hizo mierda, ha pasado más de un mes y aún no se hacen cargo”, sentenció.