Habló el chofer de la carroza del “Guatón Carlos”: “El guardia estaba solo y frente a tanta gente no lo quedó otra que abrir”

El insólito e irregular ingreso del cortejo fúnebre del “Guatón Carlos” al Estadio Monumental ha marcado la agenda de Colo Colo en los últimos días. El “Cacique” inició una investigación al respecto y fue emplazado desde el Gobierno a dar una rápida explicación por lo sucedido.

En su primera comunicación oficial sobre este asunto, Colo Colo sostuvo que hubo amedrentamiento a los encargados de seguridad, lo que allanó el ingreso de más de 20 autos por uno de los portones de la Avenida Marathon.

Entre dichos vehículos estaba la carroza donde se trasladaban los restos del “Guatón Carlos”. Su chofer, Ítalo Santelices, contó cómo vivió estos hechos. “Nosotros estamos acostumbrados a lidiar con estos funerales de alto riesgo. No es el primero que hacemos. Llevamos muchos que, por casos fortuitos, nos aparecen. Cuando nos dirigimos al estadio todo iba tranquilo. Obviamente, como todo funeral, tocaban las bocinas”, partió expresando el funcionario de la funeraria San Martín, en nota con Las Últimas Noticias.

El chofer aseguró que “los hinchas no forzaron la puerta del estadio. Recién había entrado un auto y el guardia abrió nomás, lo que es lógico porque estaba resguardando su integridad física. Yo escuché que ellos iban a abrir el portón igual, sí o si. El guardia estaba solo y, frente a tanta gente no lo quedó otra que abrir”.

En la misma línea sostuvo que “a nosotros no nos habían obligado a nada, hasta que llegamos arriba. Los hinchas, no la familia, quisieron abrir el vehículo. Yo subí los vidrios y puso los seguros para que no sacaran la urna, pero uno de los jovenes me abrió la puerta y tuvimos que bajar en la carroza para que ellos retiraran la urna. En esos momentos, hablé con la familia para que se hicieran responsables”.

También comentó que “estuvieron entre 25 a 28 minutos cantando. Al salir estaba Carabineros, que aplicó el protocolo de alto riesgo. Comenzaron a sacar vehículos de a uno. Nosotros pasamos como en tercer lugar y nos revisaron la carroza, me pidieron los documentos y luego me escoltaron hasta el domicilio del fallecido. No vi lo que pasó después”.

Junto con ello, Santelices expresó que “no tuve miedo, porque nunca nos intimidaron con arma blanca o pistolas, aunque estaban alterados. Solo sentí nerviosismo y la adrenalina. Con mi compañero no estábamos preparados para esto, porque nadie nos avisó que se trataba de un funeral de este tipo. En todo caso, esta gente no se mete con la muerte porque la respetan. Por eso, nosotros nunca vamos a estar en riesgo, porque uno, al trabajar en esto, representa la muerte”.

“Quiero dejar claro que nadie me intimidó y cuando llegamos arriba, en la entrada a galería, me negué a abrir la carroza, porque tenemos un protocolo. Yo estaba preocupado porque el fallecido era una persona obsea y la urna era especial, sobre medida. Mi preocupación era que, con tanto movimiento, la urna se desfondara”, complementó.