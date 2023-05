Quinteros juega al misterio al hablar de Brayan Cortés: “Todo lo que sucede internamente, lo soluciono internamente”

Tras varios días de especulaciones respecto a la suplencia de Brayan Cortés en Colo Colo, el director técnico de los albos, Gustavo Quinteros, emitió declaraciones al respecto y no descartó que su determinación guarde relación con algo que va más allá de lo futbolístico.

Al ser consultado sobre el caso del iquiqueño durante la conferencia de prensa de este martes, el DT del “Cacique” partió planteando lo siguiente: “Lo dije antes del partido cuando expulsaron a Falcón y después con Gil. Nosotros para formar los equipos, dar la oportunidad y poner a jugadores, tenemos en cuenta un montón de situaciones: lo futbolístico, lo personal, las reglas, las normas que nosotros tenemos internamente”.

“Si en algún momento algún jugador bajó el rendimiento puede jugar otro. Si en algún momento un jugador cometió un error, puede jugar otro. Siempre y cuando tenga fortalezas parecidas, porque sino a lo mejor sigue jugando ese jugador”, continuó.

El argentino-boliviano afirmó que “de esta manera soy justo con todo el plantel y no voy a dar las razones públicas de por qué juegan o por qué no juegan los jugadores. Son cosas que las tienen que decir ustedes. Igualmente, hay un 70% u 80% de lo que se dice sobre Colo Colo que no es totalmente verdad”.

“Puede ser una razón futbolística o no, no lo voy a dar públicamente. Todo lo que sucede internamente, lo soluciono internamente. Yo tomo decisiones siempre tratando de ser lo más justo para el grupo. Tenemos un grupo de 30 jugadores y tengo que ser justo con los 30. De esa manera tenemos una convivencia excepcional desde 2020″, complementó.

De Paul repite

Aunque eludió confirmarlo durante la conferencia de prensa, lo cierto es que Gustavo Quinteros volverá a entregarle el puesto de titular en el arco a Fernando de Paul, en desmedro de Brayan Cortés, esta vez para enfrentar a Boca Juniors por la Copa Libertadores.

El “Tuto”, quien fue figura en las últimas dos presentaciones de Colo Colo (Palestino y La Calera), jugará su primer partido internacional por los puntos con los colores del actual campeón del fútbol chileno.

Fernando de Paul Foto: Photosport

Ante Boca, mañana miércoles desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental, Colo Colo formará de la siguiente manera: De Paul; Maximiliano Falcón, Ramiro González, Daniel Gutiérrez; Bruno Gutiérrez, Esteban Pavez, César Fuentes, Agustín Bouzat, Leonardo Gil; Carlos Palacios y Damián Pizarro.