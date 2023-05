“Acá hay un problema grave de corrupción”: Felipe Vidal lanzó furioso descargo tras incidentes en el partido de U. de Chile y Católica

Felipe Vidal no se aguantó y lanzó fuerte descargo tras los incidentes ocurridos en el clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica durante el fin de semana en Concepción, que terminaron con la suspensión del encuentro.

Todo comenzó cuando en el programa “Toc Show” se encontraban analizando la contingencia nacional, en donde aprovechó de referirse a la polémica en torno a la seguridad de los estadios, debido al ingreso de bengalas y pirotecnia de parte de los hinchas.

“Acá hay un problema grave de corrupción”, aseguró de entrada.

Asimismo, contó que cuando él iba a ver un partido siempre los guardias lo revisaban completo, incluso en “la entrepierna”. Tanto así, que los de seguridad le preguntaban si podía realizar la misma acción con sus hijos.

“Y yo no soy un barrabrava, soy un hincha común y corriente”, aclaró. “Y yo me pregunto: ¿y qué pasa con estas personas? Entonces, perdónenme, pero yo soy hue... hasta las 12 no más. No me vengan a decir que las esconden”.

Cuestionando a las autoridades

Con respecto a su última frase, aseguró que “acá hay concomitancia entre los clubes, entre las barras y quienes autorizan el ingreso, para que estas personas metan estos fuegos artificiales”, acusó.

En la misma línea, afirmó que “antes que lograran la suspensión del partido, porque no les habían permitido una animación, unas hue... que inventaron que querían hacer, el comunicado de la barra ya estaba arriba”.

“¡Todavía no se suspendía el partido y ellos ya anunciaban que lo iban a suspender! ¡Córtenla, poh!”, se descargó Felipe Vidal.

Finalmente, le mandó un mensaje al Gobierno, específicamente al ministro (S) del Interior, Manuel Monsalve, a quien trató de “cara de palo” por realizar un llamado a no “hacernos los locos” y decir que es un problema que está solo radicado en el fútbol.