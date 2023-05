“En ningún momento”: Matías Dituro negó que haya pedido a directivos de la UC salir del club

El arquero y capitán de Universidad Católica, Matías Dituro, aclaró esta jornada que los rumores respecto a sus deseos de emigrar del club son falsos, y que en ningún momento ha negociado con los dirigentes estudiantiles una salida de la institución precordillerana durante este año.

Las declaraciones del guardameta llegaron luego que algunos medios deportivos encendieran la semana pasada las alertas de una posible salida de Dituro durante el segundo semestre de este año, y que este domingo reflotaron posterior al partido en que los estudiantiles golearon por 4-1 a Deportes Copiapó en el norte.

El desmentido de Matías Dituro

“Estoy muy contento en el club, en la ciudad. Mi familia está contenta en Católica. Como dijo ‘Tati’ (Buljubasich, gerente deportivo de la UC), está clarísimo, en ningún momento conversé con el club para irme ni el club conversó conmigo para que deje la institución”, explicó el futbolista argentino-chileno, quien enfatizó en que junto con su familia se siente “muy cómodo” en la escuadra nacional.

“Estamos felices acá, mantenemos el foco, creo que han salido varias noticias este último tiempo que no han sido verdad y es una más de ellas, no le doy importancia”, dijo.

“La gente que me conoce y sabe cómo soy como profesional no va a dudar de mi integridad. No he hablado con el club para dejar la institución”, agregó el portero, quien incluso agradeció la valoración que le han dado en la UC.

“Estoy muy agradecido con el club, con el cuerpo técnico, por nombrarme capitán del equipo, es una gran responsabilidad. Intento hacer mi trabajo de líder silenciosamente, como siempre lo he hecho”, puntualizó Dituro, que incluso dio por superada cualquier diferencia que pudo haber afectado la buena convivencia del camarín.