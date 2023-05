“Me parece inaceptable”: ministra Orellana cuestiona a ByN por reintegrar a las prácticas de Colo Colo a Jordhy Thompson

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cuestionó con dureza este martes a los directivos de la concesionaria ByN luego de conocer que el juvenil Jordhy Thompson fuera reintegrado a los entrenamientos de Colo Colo tras suspenderse el juicio que el deportista enfrenta en la justicia por la denuncia de violencia de género presentada por su expolola.

Las nuevas diligencias legales, que terminaron con la causa en contra de Thompson suspendida, y la decisión que a los pocos días tomaron en el Cacique, de reincorporarlo a las prácticas del equipo profesional, motivaron la reacción desfavorable de la jefa de cartera ministerial, quien calificó de “inaceptable” la postura tomada por la concesionaria.

La “inaceptable” deuda de Colo Colo con la mujer

“Yo conversé de este caso con Pablo Millad, presidente de la ANFP. Le dije que me causaba extrañeza que cuando son cosas de carretes (en los equipos de fútbol), las actitudes de los técnicos y compañeros son súper duras”, enfatizó Orellana, quien incluso tomó de ejemplo la situación de Brayan Cortés, marginado de la titularidad alba por “temas de indisciplina”, vinculados (según informó latercera.com) al eventual ingreso de una persona no autorizada a su habitación durante una concentración del Cacique.

Ministra Orellana y el caso Jordhy Thompson: “Se habla de esto como si se hubiese podado mal un árbol, cuando es un delito”

“El arquero titular de Colo Colo no juega por una cuestión de indisciplina. Es distinto hablar de un carrete y de un delito”, acusó la jefa ministerial, quien aseguró que los directivos de la concesionaria no han estado “a la altura” para reconocer la gravedad de los sucedido con Thompson.

“Me parece inaceptable que Blanco y Negro, la institución controladora de Colo Colo, no tome esto a la altura, como sí lo hizo el Club Social y Deportivo. Me comuniqué con el señor Alfredo Stöhwing (presidente de ByN) y le dije que el enfoque era errado. En casos de violencia de mujeres no pasa por sicólogo deportivo o una frustración deportiva, sino que son delitos. No se puede bajar la gravedad a esto”, afirmó.