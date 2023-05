“Mañana nos vamos a poner en ese tema”: Quinteros dio luces respecto al interés de Colo Colo en Mauricio Isla

Gustavo Quinteros se refirió este miércoles a las posibilidades que tiene el ahora exdefensor de Universidad Católica, Mauricio Isla, de convertirse en refuerzo de Colo Colo para la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Tras confirmarse esta jornada la desvinculación de Isla de la UC, los rumores acerca de un arribo del “Huaso” a Macul crecieron exponencialmente, considerando que hace algunas semanas su nombre y el de Óscar Opazo han rondado en las oficinas del estadio Monumental, según han informado en varios programas deportivos televisivos y radiales.

Las opciones de Isla en Colo Colo

“Nosotros, después de la fecha 15 (que disputan mañana) vamos a empezar a analizar a cada uno de los jugadores que pueden ser opción”, señaló el técnico albo, quien de todos modos no cerró las puertas a una eventual llegada de Isla al plantel popular.

“Esta noticia es reciente y todos los jugadores que puedan ser opción serán evaluados y analizado el tema. (El lateral derecho) Es una de las posiciones que nosotros pensamos en incorporar a principio de año y será analizado después del partido de mañana (ante Curicó Unido)”, enfatizó.

“Estamos hablando sobre un supuesto jugador que puede llegar, hoy no estamos analizando a ninguno de ellos. Tenemos algunos en carpeta, pero a partir de mañana nos vamos a poner en ese tema, no tengo en cuenta la cantidad de partidos, rendimientos, porque hay jugadores que se adaptan a un sistema de juegos más fácil que otro”, indicó el DT.

“Tenemos la intención de incorporar jugadores que han sido figuras y no terminan rindiendo de la misma manera. Tenemos que ver características y experiencia en un puesto que tenemos jugadores jóvenes jugando. A veces cuando participas de copas internacionales necesitas experiencia. Analizaremos todas las variantes a partir de mañana y veremos la decisión en conjunto con el club”, afirmó Quinteros, quien recordó que “hablar de un jugador que no hemos tenido en cuenta no es válido”.