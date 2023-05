“Desea buscar otro camino”: Holan aseguró que Mauricio Isla se fue de la UC por temas personales

Sorpresa causó esta semana que Universidad Católica anunciara la salida anticipada de Mauricio Isla, quien finalmente dejó la institución precordillerana a menos de un año de su arribo a San Carlos de Apoquindo y en medio de una serie de críticas por su bajo rendimiento futbolístico, y que en las última semanas lo mantenía alternando más con la suplencia que la titularidad en el cuadro cruzado.

Por ello es que este jueves, en la habitual conferencia de los estudiantiles, el entrenador argentino Ariel Holan abordó la inesperada salida del bicampeón de América.

Los motivos del adiós de Mauricio Isla a la UC

“Mauricio es un jugador de extraordinaria trayectoria y de un nivel de selección, pero fue claro en sus deseos, comentó que por motivos personales desea buscar otro camino. Nosotros no teníamos nada que decir en función de eso”, inició el estratego, quien a pesar las últimas semanas de Isla en el equipo, valoró su aporte cuando estuvo en un buen nivel competitivo. Esto, gracias a los 29 partidos oficiales disputados con la Franja, donde convirtió un tanto y dio nueve asistencias de gol.

“Mauricio jugó muchos partidos con nosotros y una excelente cantidad de minutos. En muchos demostró su categoría y jerarquía y quizás en otros no jugó como él quisiera. Pero en su balance como cualquier deportista tuvo momentos muy buenos y otros no tanto”, aseguró el DT, quien se toma con calma la búsqueda de un reemplazante para el seleccionado nacional.

Ahora estamos enfocados en el partido del sábado (frente a Unión La Calera, a las 20:00 horas), después habrá tiempo para analizar esto y otras cuestiones relacionadas al plantel. Para eso está el mercado de medio término”, reconoció.

Finalmente, el estratego argentino de la UC aclaró que pese al bajón futbolístico del equipo, su contrato con los cruzados nunca estuvo en entredicho.