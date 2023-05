En Colo Colo femenino vuelven a alzar la voz por el caso Jordhy Thompson: “Qué pena que la justicia la maneje el dinero”

Otra voz del plantel femenino de Colo Colo manifestó públicamente sus críticas hacia la directiva del “Cacique” por el manejo del caso Jordhy Thompson. Esta vez fue la mediocampista Michelle Olivares, quien a través de sus redes sociales cuestionó el retorno a las nóminas del jugador que protagonizó casos de violencia de género.

Tal como lo hiciera la semana pasada la delantera Isidora Olave, Olivares criticó abiertamente la postura que ha exhibido Blanco y Negro en el caso del futbolista que viajó a Venezuela con el plantel de honor de Colo Colo, en el marco del duelo ante Monagas por Copa Libertadores.

“Qué pena que la justicia la maneje el dinero. Que el club ponga por encima un interés común avalando cualquier tipo de conducta antideportiva, dejando de lado los valores más importantes y que con tanta destreza mostraba David Arellano. Qué vergüenza”, partió expresando Olivares a través de un texto publicado en sus historias de Instagram.

“Siempre se pregunta el porqué las víctimas no salen de la relación tóxica al primer o segundo acto de violencia, el porqué no denuncian, el porqué no piden ayuda. Bueno, la respuesta la tienen aquí: esto fue público, donde el agresor es jugador de nuestro club, jugador de Colo Colo. Y ha quedado totalmente impune”, continuó.

Tras ello, Michelle Olivares acusó que a Jordhy Thompson se le ha visto teniendo conductas agresivas en situaciones públicas, en pleno proceso de terapia.

Michelle Olivares Foto: Instagram

“Se habla de la reinserción social, han pasado dos meses de supuesta terapia. En el proceso se le ha visto saliendo a fiestas y teniendo conductas agresivas. Aún así, se le da el alta por arte de magia”, manifestó.

Cabe recordar que Jordhy Thompson se acogió a una salida alternativa para evitar un juicio, por los casos de violencia contra su expolola Camila Sepúlveda. Dicho acuerdo involucra orden de alejamiento, terapia para el control de impujlsos y un tratamiento especializado para conductas de violencia intrafamiliar. Además, el pago de $ 2.200.000 a Sepúlveda por la destrucción de un Ipad y un teléfono móvil.