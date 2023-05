Guarello habló de su desaforada reacción tras el fail de Benegas: “De suerte no había una ventana, si era para tirarse”

Un increíble gol que falló Leandro Benegas, en el duelo entre Colo Colo y Monagas en Venezuela por Copa Libertadores, provocó una desaforada reacción por parte del periodista Juan Cristóbal Guarello, la que se terminó haciendo viral en redes sociales.

El connotado periodista, quien se encontraba en plena transmisión del partido en Radio Agricultura, estalló ante el increíble fail del “Toro” y tras subirse sobre la mesa del estudio, terminó lanzándose al suelo.

Como era de esperar, en la edición de este miércoles de “Deportes en Agricultura”, los panelistas partieron comentando este momento viral y le pidieron al propio Guarello referirse a esta situación.

“Lo que pasa es cuando ya jugai tan como la corneta, al final dije ya… de suerte no había una ventana, si era para tirarse, del primer piso eso sí… Como Espinita, como Condorito plop. Es que cómo te perdís ese gol, o sea, ya, está bueno”, partió expresando el protagonista del viral.

“Nuestro amigo Benegas es un delantero que es como un suplente, entonces el suplente cuando tiene esa la tiene que hacer, y ahí dije ‘ya, váyanse todos…”, ahí me tiré, me fui, me dejé llevar, ya no había nada que hacer”, continuó.

Para cerrar, Juan Cristóbal Guarello dejó el siguiente comentario sobre su reacción: “Creo que simboliza mucho lo que sintió la gente viendo el partido”.