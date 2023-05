“Fue una extorsión”: Víctor Felipe Méndez alza la voz y sube el tono de su polémica con Unión Española

Continúa el fuego cruzado entre el mediocampista nacional Víctor Felipe Méndez y Unión Española, luego de un polémico mensaje que escribió el futbolista en redes sociales y que provocó una rápida respuesta del conjunto hispano.

“Mejor paguen los 250 que me deben”, escribió el volante en una publicación de Instagram que hablaba del supuesto interés del elenco de colonia por contar con los servicios del experimentado centrocampista Andrés Iniesta.

Y si bien Méndez borró sus palabras, aquello no evitó la réplica del cuadro de Plaza Chacabuco, que a través de redes sociales advirtió que analizarían acciones legales en contra del seleccionado criollo.

Pero lejos de calmar las aguas, el profesional le echó más leña al fuego y en diálogo con Independencia Hispana -medio partidario de UE- entregó detalles de su compleja partida al CSKA de Moscú.

“Mi negociación fue bastante caótica, con muchas trabas. Estuve dos meses con una incertidumbre grandísima, porque decían que sí, después otros días que no”, apuntó el jugador, quien calificó las eventuales represalias del club como algo “muy doloroso, porque tratan de manchar mi nombre”.

Asimismo, remarcó que “estoy cobrando lo que a mí me corresponde: el 10% de la venta a CSKA Moscú. Renuncié a muchas cosas para poder salir del club. Prácticamente fue una extorsión”.

Víctor Felipe Méndez jugando por el CSKA de Moscú Foto: Instagram

“Si yo no firmaba los documentos que ellos me solicitaban, yo no podía salir de la institución. La verdad es que a mí se me faltó el respeto, siendo que yo no me pude despedir de la gente, pero tampoco me fui 100 por ciento mal del club”, complementó.

Por último, el excapitán de los rojos de Santa Laura aseguró que “al club le dejé bastante dinero, no sé qué han hecho con él, porque el club sigue estando de la misma manera en la que me fui”.