Carlos Caszely ya le perdió la fe a Damián Pizarro: “Un delantero de Colo Colo con nueve partidos sin hacer un gol, ya no me gusta”

Carlos Caszely, uno de los históricos goleadores de Colo Colo, tuvo este lunes lapidarios comentarios para el juvenil delantero albo, Damián Pizarro, y para las opciones del Cacique de seguir en competencia en la Copa Libertadores.

En conversación con el programa “Al aire libre”, de radio Cooperativa, el referente histórico del cuadro popular cuestionó las reales capacidades de Pizarro de convertirse en el goleador que el Cacique requiere para disputar el Campeonato Nacional y los torneos internacionales.

Poca fe en Pizarro y Colo Colo

“Damián Pizarro es un chico que lo veía en cadetes al igual como vi hace un tiempo a Iván Morales, que por físico hacían goles, tienen buen lomo, pero cuando grandes, cuando los empiezas a visualizar cómo juegan y cómo marcarlos, como no tienen habilidad de salir para un lado o para otro, para rematar al arco, porque no les enseñan, terminan dando vueltas”, lamentó Caszely.

“Me llamó un amigo argentino y me dijo que hablan de él, que lleva nueve partidos sin hacer un gol, y un delantero de Colo Colo con nueve partidos sin hacer un gol, ya no me gusta”, enfatizó el otrora “9″ de los albos en la década de los setenta y ochenta.

En su crítica a Pizarro, el retirado futbolista también tuvo palabras para la joya de exportación de la U, Darío Osorio, quien pese a sufrir un evidente bajón futbolístico en el cuadro laico, es la principal figura exportable del torneo local.

“También hablan del chico de la U que lo están vendiendo en millones de dólares, y acá la prensa los agranda tantos que ellos se vuelven un poco locos, los entusiasman los empresarios con grandes cantidades de plata y se dejan estar, en el fútbol tienen que estar aprendiendo toda la vida, ellos no miran más arriba”, señaló.

“El otro día hablaba con un tipo de Unión Española y le dije: ‘¿Viste la semifinal de la Champions?’, y me dijo: ¿Cuándo fue? Yo dije que cómo vamos a tener gente que juega al fútbol si no miran fútbol, si no aman el fútbol”, reflexionó el deportista, quien además aseguró que el actual plantel de Colo Colo, diezmado ante las partidas de figuras como Lucero, Opazo, Suazo, Costa y Solari, poco o nada puede hacer para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores.