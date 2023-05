“Me van a sacar en un ataúd de acá”: la promesa de Jaime García que enloqueció a los hinchas de Ñublense

El entrenador de Ñublense, Jaime García, aseguró este fin de semana en conversación con Dimensión Deportiva de La Discusión que, pese a los rumores, no tiene ninguna intención de dejar al club sureño, del que enfatizó tendrán que “sacarme en un ataúd”.

García habló con el medio regional de cara a los próximos duelos de Ñublense, el más importante, el que deberá disputar de visita ante Aucas, el próximo miércoles 7 de junio, por Copa Libertadores.

De empatar o vencer, el equipo sureño quedará muy bien aspectado de cara a una eventual clasificación a los octavos de final de la Libertadores, o en el peor de los casos, asegurará un cupo para la próxima versión de la Copa Sudamericana. Todo, gracias al valioso empate 1-1 con Flamengo.

La promesa de Jaime García

Sin embargo, en su análisis el DT no dejó de reconocer que lo bueno de la copa quedó en un segundo plano debido a la irregular campaña en el torneo local.

“Nos equivocamos en algunos detalles, no estamos con los mismos puntos que el año pasado, lo tenemos claro. Tuvimos partidos malos y muchos de ellos los perdimos por errores propios, infantiles”, afirmó García, quien por estos días se encuentra descansando en su natal balneario de Cartagena.

“Estamos en campaña para traer refuerzos, aunque a veces es difícil elegir, porque hay que traer jugadores que vengan jugando, que se adapten, pero estamos todos de acuerdo que deben llegar”, explicó el entrenador, cuyas necesidades para reforzar el plantel de cara al segundo semestre pasan por algunos puestos en ofensiva.

“Un poco de mitad hacia arriba, por fuera, lo que ha sido nuestro fuerte estos cuatros años y que afirma nuestra forma de jugar. Pero nadie firma con la seguridad de ser titular”, aclaró García, quien no perdió la ocasión de reconocer su fuerte conexión con el club del Ñuble y su nulo interés en dejar la institución sureña.

“Ya les dije que me van a sacar en un ataúd de acá. Dejen de hablar que me tengo que ir. No entienden que llevo cinco años y que a veces hablo con el corazón. Yo no me iría nunca del club, pero siempre hay procesos, como la dirección del club, lo que quiero yo”, explicó el DT.