Pablo Milad se disculpa y reconoce que sufrió por el caso de WhatsApp filtrados: “Sirvió para tener las alarmas encendidas”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió nuevamente este martes a la polémica que se suscitó luego de revelarse algunos de sus mensajes de WhatsApp en los que calificó al actual Gobierno de Gabriel Boric de “populista y feminista” por su propuesta de restringir el ingreso a los estadios a los deudores de pensiones alimenticias.

Los dichos de Milad llegaron en medio de la conferencia que el directivo ofreció esta jornada para presentar el millonario acuerdo que la Federación de Fútbol de Chile alcanzó con MG Motor para ser los nuevos sponsors de todas las categorías de la selección chilena.

La reflexión de Pablo Milad

“Yo he superado el impase. Primero, porque me he reunido y he conversado con parte de los ministros por las situaciones. He pedido mis disculpas públicas por los términos. No fue la finalidad minimizar las acciones del Gobierno, todo lo contrario, para reforzar la idea. No con el lenguaje más adecuado, porque fue trivial y con gente que uno conoce hace mucho tiempo”, indicó el curicano respecto del polémico contenido filtrado en un chat de WhatsApp.

“Lo más importante es trabajar en erradicar la violencia en los estadios. Cuando uno se equivoca, pide disculpas de corazón”, aclaró el exintendente de la región del Maule.

“Lo demás fue una situación puntual que no va a afectar el trabajo que es para que la gente vaya con seguridad al estadio el día de mañana. Miembros de la ANFP fueron a México a ver un sistema de seguridad y de identificación facial, tecnología que es súper rápida y que está relacionada con la venta de entradas”, agregó Milad, quien acusó que “si filtráramos WhatsApp de todos los que están acá, saldrían sorpresas”.

“Lo único positivo es que muchos amigos me dijeron que ahora tenemos que poner mucho cuidado con lo que vamos a escribir. Sirvió de algo. Vieron mi experiencia, que fue bastante dura por lo demás, porque con todo esto no me daban ni ganas de salir a la calle, pero es parte de una situación que ya está superada. Sirvió para tener las alarmas encendidas. Este tipo de cosas no ayuda a superar situaciones del pasado”, añadió Milad, quien al finalizar defendió la decisión de elegir a rivales como Cuba, República Dominicana y Bolivia para los próximos amistosos de la Roja.