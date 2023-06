“Como la gente ve...”: Keno Salinas aclaró porqué lo confundieron con el coach de Nico Jarry en Roland Garros

El periodista Eugenio “Keno” Salinas, reconocido estos últimos años gracias a sus innumerables coberturas de eventos de los más relevantes deportistas nacionales, debió aclarar en sus redes sociales la confusión que muchos televidentes de Roland Garros tuvieron al confundirlo con el coach de Nicolás Jarry.

Todo, porque el exrostro de CHV y uno de los primeros conductores del extinto programa de espectáculos “Primer Plano”, fue una figura habitual en las transmisiones televisivas de los encuentros del chileno en Roland Garros, siempre detrás del oriundo de Vitacura, hablando y gesticulando las veces que Jarry se sentaba en su puesto.

La relación de Salinas con Nicolás Jarry

Primero fue por redes sociales, donde publicó una extensa explicación a las dudas de sus seguidores, y este lunes, en conversación con lun.com, donde el comunicador dio luces del vínculo real con su compatriota.

“Ante las cientos de fotos que me llegan por interno preguntando si soy el coach de @NicoJarry, aclaro que nada me honraría más, pero soy enviado de @biobio @24HorasTVN @redgol y disfruté como ustedes el triunfo sobre (el estadounidense Marcos) Girón, por 6/2, 6/3, 6/7 (7) y 6/3″, escribió Salinas, quien le dio todo el crédito del actual gran rendimiento de Jarry a su verdadero entrenador, el coach español Juan Ozón.

“El gran artífice es Juan Ozón. El español lo tiene totalmente focalizado, mentalizado y con una consistencia que permiten ilusionarse incluso ante el temible @casperruud, que viene endemoniado. Que yo me lleve la mano a la boca no ha sido para darle instrucciones, sino para toser”, explicó el periodista horas antes del encuentro que Jarry perdió esta mañana ante el tenista noruego.

Ya asumido del impacto de su publicación en redes sociales, Salinas ratificó en lun.com que lo suyo con Jarry sólo es una devoción propia de cualquier hincha.

“Desde el primer partido me puse detrás suyo, por cábala. Como la gente ve que me llevo la boca y estoy diciendo: ‘¡Vamos!’, se produjo la confusión, jajajá”, contó el periodista, quien aprovecha el momento para destacar el gran cambio de mentalidad y rendimiento que ha encontrado su compatriota de la mano de Ozón.

El crecimiento de Nicolás Jarry

“Lo vi jugar cuando lo hizo debutar Nico Massú, si mal no recuerdo, en República Dominicana. Ahí tuvo serios problemas físicos, relacionados con su corazón. Todos quedamos para atrás, era tan joven, flaquito y alto. Y ahora verlo convertido en un verdadero hombre, profesional, que sabe lo que está haciendo, es increíble. Agarró la consistencia que necesitaba para perdurar y ser regular”, dice Salinas, convencido que Jarry aún no ha tocado techo en su carrera dentro del circuito de la ATP.

“Voy a hacer una comparación arriesgada. Cuando me tocaba ir con la Selección de Marcelo Bielsa no sabía cómo iba a salir el partido, pero sí sabía cómo iban a jugar: atacando y presionando la salida. Esto me pasa con Nico hoy en día. Entras sabiendo que hay un tipo que está absolutamente en control de todo lo que está haciendo”, aseguró.

De todos modos, Salinas expone que Jarry no sólo ha encontrado en Ozón al gestor de su alza deportiva, sino que la decisión de viajar acompañado de su esposa e hijo, ha sido clave en lograr esa tranquilidad mental para afrontar de mejor forma sus partidos de los torneos ATP.

“Creo que su esposa Laura es un eslabón principal en esta cadena, acompañándolo junto a su hijo Juanito. Está viviendo una etapa esplendorosa y no todos se pueden dar ese lujo. El otro día confesó que el viajar con la familia fue por recomendación de su abuelo Jaime Fillol. La soledad es muy difícil, convivir con uno mismo. Ha sido una decisión acertada y su mujer debe jugar un rol mucho más activo del que se sabe. Entiendo que son muy católicos, de ir a misa, algo que poca gente sabe. Hay detalles como ese amor que le profesa Nico en cada punto cuando levanta el puño”, señala.