“Lo siento”: Casper Ruud reveló qué le dijo a Nicolás Jarry luego de eliminarlo de Roland Garros

Pese a que sus deseos de avanzar este año a las fases decisivas de Roland Garros fueron truncadas este lunes luego de perder, en los octavos de final, ante el cuarto mejor tenista del planeta, Nicolás Jarry dejó tan grata impresión en la arcilla francesa que su propio verdugo, el noruego Casper Ruud, aseguró que “pequeños márgenes” le permitieron vencer al chileno.

Los elogios de Ruud a Jarry fueron tan contundentes que incluso el europeo reconoció que se lo hizo saber al chileno una vez que finalizó el partido.

¿Qué le dijo Ruud a Nicolás Jarry?

“Le comenté en la red que sentía haber tenido que detener su racha (llevaba siete triunfos consecutivos, incluso uno ante el mismo Ruud, en Ginebra), porque ha estado jugando un gran tenis”, recordó el noruego en conversación con septimogame.cl.

“Aquí en Roland Garros las condiciones son más lentas y eso creo que me ayuda un poco. Él (Jarry) está jugando muy agresivo, e incluso creo que ganó mucha más confianza desde nuestro partido en Ginebra. El objetivo era detener ese buen momento por el que él estaba pasando, y fui capaz de hacerlo. Estoy contento de haber podido ganar en tres sets, que fueron parejos y muy duros. Afortunadamente todos fueron a mi favor”, dijo el número cuatro de la ATP.

“Los pequeños márgenes de diferencia cayeron de mi lado, y en los momentos importantes fui capaz de pelear los puntos, luchar y sacarlos adelante. En el segundo y tercer set estuve un quiebre abajo, y tuve la fortuna de remontarlos”, explicó el noruego, quien no escatimó elogios para el actual momento del tenista nacional.

Quedó a las puertas de los cuartos: Nico Jarry cede ante el 4° del mundo y se despide de Roland Garros

Nicolás Jarry desclasificó técnica zen que lo tiene con mente ganadora: “Tengo mi rutinita”

“Honestamente, no estoy sorprendido con su nivel. Siempre consideré a Nico como un muy buen tipo y un gran trabajador. Fue muy desafortunado lo que le ocurrió hace unos años (suspendido del circuito por doping), porque él jamás haría trampa y no me parece que lo haya hecho a propósito. Ahora, es bueno verlo de vuelta y jugando quizás el mejor tenis de su carrera (...) estoy muy contento por él”, apuntó Ruud, cuyas palabras resumieron la posterior publicación que hizo Jarry en su cuenta oficial de Instagram.

“Con ganas de volver el próximo año querido Roland Garros. La temporada de arcilla está en un envoltorio”, escribió.