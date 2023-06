“Yo tuve su estatus y nunca quise faltar a un partido”: Johnny Herrera repasó a Claudio Bravo por ausencia en “La Roja”

El exarquero de Universidad de Chile y actual comentarista deportivo, Johnny Herrera, expresó su opinión con respecto a Claudio Bravo, después de que este decidiera no asistir a los próximos amistosos de la selección chilena. Pese a que el técnico Toto Berizzo deseaba contar con Bravo, el arquero priorizó sus vacaciones, lo que generó una polémica en el ámbito futbolístico.

Herrera respaldó la postura del entrenador y cuestionó la elección de Bravo en su espacio en TNT Sports, diciendo: “Al profesor Berizzo le encuentro la razón. Más allá de que sepa cómo juega Claudio, a uno como técnico le enseñan a ser justo con los demás, y el ser justo significa que ley pareja no es dura”.

Herrera enfatizó que Bravo debería haber estado presente y mencionó: “Distinto hubiera sido que Berizzo le hubiera dicho ‘descansa, porque quiero ver a estos otros arqueros’. Pero, por lo que dice Berizzo, claramente lo llamó, y eso es un check a favor de él, porque está privilegiando el núcleo en la selección más allá de un solo jugador, y eso es muy válido”.

El exjugador de la selección chilena también mencionó que Bravo se “recontramerecía las vacaciones” y que no sería apropiado llamarlo a las próximas ventanas internacionales. Además apoyó la decisión del seleccionador nacional de no convocar al portero del Betis en futuros encuentros.

Herrera comparó su propia trayectoria con la de Bravo, afirmando: “Es como que a mí me llamen a trabajar mañana y yo diga no, me voy de vacaciones. Yo tuve el estatus de Bravo en La Roja, en la U, y en mi vida quise faltar a un partido”.