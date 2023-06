“Esto no es por lo de Bruno”: Barticciotto se molestó con ByN por no hacer las gestiones para que su hijo llegara a Colo Colo

Marcelo Barticciotto evidenció su molestia con la concesionaria ByN por, a su juicio, no hacer las gestiones para que su hijo, Bruno, llegue a Colo Colo luego que su presidente, Alfredo Stöhwing; y su gerente deportivo, Daniel Morón, aseguraran que luego de los dos goles anotados por el actual delantero de Palestino en la goleada de Chile sobre República Dominicana (5-0), el seleccionado chileno era “inalcanzable”.

Fue luego del triunfo de este domingo de Colo Colo sobre Deportivo Cali (5-4), que tanto Morón como Stöhwing fueron enfáticos en afirmar que ni siquiera se han planteado conversar con el representante de Barticciotto para analizar una posible llegada del delantero a Macul, principalmente porque el alza de su rendimiento hacen muy difícil que logren cualquier tipo de acuerdo económico por sus servicios.

La molestia de Marcelo Barticciotto con Colo Colo

“Mientras Bruno Barticciotto siga jugando como lo está haciendo, se hace más inalcanzable (...) hablé con su representante hace seis meses atrás y se nos hizo imposible”, reveló Morón, cuyas palabras no cayeron del todo bien en su excompañero del Colo Colo campeón de Copa Libertadores, en 1991.

Menos la de Stöhwing y el propio entrenador albo, Gustavo Quinteros, quienes asumieron que el arribo a Macul del actual ariete de Palestino, formado en la UC, no es prioritario. “No me parece que sea una alternativa”, enfatizó el presidente de la concesionaria alba.

“Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, después bueno, si no se da no. Pero a mí me parece que los clubes cuando quieren a un jugador deben agotar todas las instancias. Después, bueno, si no se pudo, porque el otro porque el equipo que lo tiene o que es dueño pidió muchísima plata y exageró y todo es una cosa”, inició su reflexión el actual comentarista deportivo de ESPN, quien si bien recordó que lo “enredada” de “las cláusulas” que tiene la UC con sus futbolistas, en Colo Colo bien pudieron haber hecho algo más si es que realmente querían contratar a Bruno.

“Fue muy enredada la salida de Bruno de Católica, muy enredado el tema de las cláusulas que pone también Católica, el tema de la repesca”, expuso Barticciotto.