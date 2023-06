“Lo que siempre he querido”: Guarello promete revelar toda la verdad de su salida de ADN en su estrenado canal de Youtube

Juan Cristóbal Guarello asumió a sus 54 años uno de los desafíos más gratificantes de su dilatada carrera periodística al estrenar, hace poco menos de dos semanas, su propio canal de Youtube, plataforma en la que ya suma más de ocho mil seguidores y, con seis publicaciones, ha generado un alto impacto con sus severas y agudas opiniones del mundo futbolístico nacional.

De las más recientes, una publicada este fin de semana, donde cuestionó la contratación del español Francis Cagigao como director deportivo del campeón turco Galatasaray, el hombre que en su paso por las selecciones chilenas -en el mismo cargo- le costó su abrupta salida del programa “Los tenores”, de radio ADN; y el final para su columna de opinión en latercera.com.

El aviso de Juan Cristóbal Guarello

Un evento que el próximo jueves 22 de junio cumple un año, y del que Guarello asegura revelará nuevos e inéditos antecedentes “porque durante todo este tiempo he ido conociendo más detalles de lo que pasó en esa famosa entrevista a Cagigao”.

“Voy a dar a conocer todos los detalles, con nombres y situaciones precisas. La gente no sabe lo que pasó realmente y ahora se los voy a contar”, avisa.

“(Esa entrevista) fue una que Cagigao ofreció a la radio y para la cual puso condiciones. Y la radio las aceptó, seguramente pensando que con eso iba a tener un notición”, agregó el periodista, quien en conversación con lun.com explicó que dicho episodio marcó el final de su relación de amistad con sus excolegas radiales Carlos Costa (director de ADN) y Rodrigo Hernández (jefe de deportes), y potenció su imagen respecto de Francisco Mouat, el único panelista del programa que tuvo una postura en favor del periodista tras el episodio.

“En Chile es el King y él se deja llevar por el entorno”: Guarello asegura que Arturo Vidal “tiene las puertas cerradas” en Colo Colo

“Nunca un grupo más fácil”: Guarello aseguró que Colo Colo puede avanzar en la Copa porque la zona donde está “es callampa”

“Éramos amigos. Estuve 14 años en la radio. Hoy, después de su triste actuación en el tema Cagigao, sin duda ya no lo somos. Nada que decir de mis excompañeros. Con muchos soy amigo. Y, sin duda, el que más claro estuvo fue Pancho Mouat quien dijo en la misma radio que ella había convenido condiciones inaceptables con Cagigao para entrevistarlo. Pancho ya no está en el programa y eso deja en claro que es de una sola línea. No como Costa y Hernández”, enfatizó Guarello, quien finalmente reflexiona positivamente porque dicho episodio le hizo aumentar sus convicciones y dar el salto al mundo de las redes sociales con su canal de Youtube.

“La verdad es que me propusieron tenerlo y de verdad me ha gustado la experiencia. En mi canal de Youtube hablo de todo lo que se me ocurre y tengo muchas visitas. Tengo lo que siempre he querido: libertad editorial. En mi programa ‘La hora de King Kong’, donde este jueves destaparé la olla de lo de la radio ADN, hablo de lo que quiero”, recuerda el periodista.