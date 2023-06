“Nunca un grupo más fácil”: Guarello aseguró que Colo Colo puede avanzar en la Copa porque la zona donde está “es callampa”

Juan Cristóbal Guarello afirmó luego de la derrota por la cuenta mínima de Colo Colo ante Boca Juniors, que el campeón chileno mantiene posibilidades matemáticas de clasificar a la siguiente ronda de Copa Libertadores solamente porque el grupo donde compite “es callampa”.

El periodista fue lapidario con la actuación de los dirigidos de Gustavo Quinteros en el estadio La Bombonera, sin embargo, abrió un atisbo de luz de esperanza a los fanáticos albos al señalar que el cuadro nacional bien podría clasificar a los octavos de final en la última fecha de su zona, más que por su rendimiento deportivo por la deplorable actuación de sus rivales.

La lápida de Juan Cristóbal Guarello

Y es que la sorpresiva caída de los colombianos de Deportivo Pereira en territorio venezolano, ante Monagas (1-0), dejó a los albos, cafeteros y caribeños con las mismas posibilidades de alcanzar el segundo cupo del Grupo F, que tiene sólo a Boca Juniors clasificado a los octavos de la Libertadores.

“(Deportivo) Pereira jugó horrible, pero en este grupo jugar mal es como la tónica. Este es el grupo más malo que le he visto Colo Colo en la historia”, comenzó su lapidario análisis el rostro de Canal 13 y radio Agricultura.

“Independiente de la chapa de Boca, Colo Colo nunca enfrentó un grupo más fácil. Se pasaron. La Copa de Asia tiene más ritmo que esta poronga”, afirmó Guarello, quien puso en duda incluso los cambios introducidos por Quinteros para buscar un empate que nunca llegó ante los argentinos.

“Los cambios le salieron mal a Colo Colo. Pero apenas le anotaron el 1-0 se amurró y se asustó y algunos jugadores se escondieron. (Fabián) Castillo entra y no quiere jugar. ¿Cómo pones a (Marco) Rojas? Es culpa del entrenador. ¿Por qué pones a un jugador que se va? ¿Los otros no dan? ¿(Alexander) Oroz no es más? ¿Para qué traes a (Matías) Moya? Lo llevas a Argentina a ver a la familia. Colo Colo tiene una banca de 20 y 10 no van a jugar”, agregó.

Las opciones de Colo Colo

“Un desastre Colo Colo en La Bombonera. Jugó con el peor Boca que ha enfrentado y perdiste. No tanto por juego, fue por temperamento. Poca rebeldía, poca actitud. En los minutos finales con las lesiones, con un pie (Luis) Advíncula, Colo Colo con uno y medio más, ni metes un centro, pierdes la pelota un desastre. Este Colo Colo es terrible”, sentenció el periodista, quien de todos modos enfatizó en que el paso a la siguiente ronda de la copa depende exclusivamente del Cacique.

“Colo Colo depende de Colo Colo, porque el grupo es callampa. Si gana a Pereira clasifica, pero si pierde es capaz que quede fuera de la Sudamericana si es que Monagas le gana a Boca o saca el empate y hace la gracia. Tiene que reformular el plantel el técnico porque esto no sirve para nada”, cerró.

