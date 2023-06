Cereceda habla de su primo que cayó en la droga: “Era mucho mejor que yo, pero en lo personal nos tocó una vida distinta”

En el contexto del gran triunfo 2-1 de Audax Italiano sobre el poderoso Santos por la Copa Sudamericana, el pasado 24 de mayo en Rancagua, el experimentado Roberto Cereceda lanzó una arenga frente a sus compañeros que posteriormente se hizo viral y conmovió al medio futbolístico chileno.

Para alentar a sus compañeros en la previa del mencionado compromiso, el “Eléctrico” dio a conocer una emotiva charla que había sostenido hace algunos días con un primo que cayó en el consumo de drogas. El relato que dejó con los pelos de punta a los integrantes del plantel de Audax se hizo público a través de las cuentas en redes sociales del propio club floridano.

Al respecto, el propio Roberto Cereceda recordó aquella situación y contó más detalles del caso. “Fue espontáneo. Me acordé de un primo. Había hablado con él unos días antes. Mi primo participa de un tratamiento, estuvo mal, había vuelto al proceso y realmente estaba mal. Y al hablar con él uno valora las cosas que tiene y ha logrado en la vida. Mi primo jugaba al fútbol y era mucho mejor que yo, pero en lo personal nos tocó una vida distinta. Él cayó en la droga. Y yo no porque mis papás me retaban. Si no es por ellos, quizás habría pasado algo diferente en mi vida”, declaró el experimentado lateral en conversación con LUN.

Sobre el proceso de rehabilitación que enfrenta su primero, el exseleccionado nacional comentó que “hay que darles mucho cariño y reeducar a las personas en esa situación. A mí me ha servido para dictar charlas desde mi lado deportivo, pero allá las charlas de los líderes son intensas. Es como agarrar a palos para que les llegue. Me llama la atención cuando uno va a esos círculos, para hacerlos reaccionar. Les hablan al hueso. Por eso lo que dije en el camarín me salió del corazón”.

Ante el impacto público que generó su arenga, a Cereceda se le consultó si pudo ver el video que se hizo viral. Y su respuesta fue la siguiente: “Una vez, pero a mí me cuesta mucho mirarme. Me causa pudor, algo extraño. Cuando la vi me emocioné mucho. Estoy en una etapa de mi carrera en la que se me vienen muchos recuerdos. Me emociono mucho al momento de recordar a personas que me han ayudado. Me da nostalgia. Entonces ese día, de la nada, di esa charla, que no fue la primera”.

Y al revelar otras arengas similares que ha brindado en el camarín de Audax, el futbolista de 38 años contó que “hubo dos antes. Una con La Serna y otra con Huachipato. Esas no fueron públicas y por eso me cuesta hablar un poco de eso. Me salieron unas palabras del corazón y me emocioné mucho e incluso se le cayeron un par de lágrimas a unos compañeros, funcionarios. Las charlas del Loco Bielsa eran cortas, pero tocaba la fibra. Y en Brasil tuve un PF que nos dejaba como leones. Yo me acordé de mi primo”.