Enrique Osses cuenta que siente “mucha pena, tristeza y vergüenza” por lo que está pasando en el arbitraje chileno

Enrique Osses, uno de los nombres más importantes del arbitraje chileno en las últimas décadas, se refirió al último escándalo que sacude al referato nacional, con Cindy Nahuelcoy, Loreto Toloza, Leslie Vásquez y Julio Bascuñán como principales protagonistas.

“Estoy al tanto con mucha pena, tristeza y vergüenza por lo que está pasando de nuevo en el arbitraje, son hechos lamentables que espero se aclaren pronto para dedicarnos a que nos critiquen por las polémicas arbitrales”, declaró al respecto Osses, en conversación con Radio ADN.

Respecto a las acusaciones que apuntan a la existencia de una “relación impropia” entre Bascuñán y Vásquez, con el agregado de una supuesta ventaja para esta última a la hora de las designaciones, el exjuez chileno sostuvo que “este tipo de situaciones no corresponden para que se estén ventilando este tipo de problemas, este tipo de denuncias, y hasta ahora sin ninguna comprobación”.

“Ojalá se solucione pronto por el bien de la institución, que es muy importante, y también por el bien del fútbol, que necesitamos un arbitraje limpio, sólido, para darle estabilidad al deporte”, complementó.

Por todo lo dicho, quien actualmente ostenta el cargo de jefe del arbitraje del fútbol mexicano estableció que “toda denuncia debe investigarse y debe sancionarse en caso de injerencia. No tengo ningún antecedente que compruebe esto y mi experiencia, como instructor FIFA que conozco como se designa a los árbitros, yo puedo dar fe de que no existe ningún tipo de decisión que no pase plenamente por la capacidad técnica de los árbitros”.