La categórica respuesta de Marcelo Salas a los jugadores de Temuco: “Está todo mezclado de mala forma”

Tras la dura declaración pública que realizó el plantel de Deportes Temuco, acusando variadas y serias irregularidades por parte de la dirigencia encabezada por Marcelo Salas, el propio “Matador” sacó la voz y le respondió de forma categórica a los futbolistas.

“Sorprende, porque no están en lo correcto. Lo que hicieron estuvo mal, no es la realidad. Lo único que se puede ver es lo del viaje de hoy hacia Talcahuano, pero siempre se viajaba hoy (28 de junio). Si hay una molestia por ello, uno puede decir ‘ok, se puede manejar de otra forma’, pero recién ayer a las 6 de la tarde la ANFP nos confirmó que se juega”, manifestó Salas en diálogo con En Cancha.

“Los sueldos no están impagos. En lo de la casa de jugadores, no existe de lo que están hablando. Lo del agua, es porque se reventó una bomba, si no hay agua es un caso fortuito, no es porque no se pagó la cuenta. Hay muchas cosas que están mal”, agregó.

El mundialista en Francia 1998 también sostuvo que “ya hubo una conversación con los jugadores y ellos asumieron que algunas cosas estaban mal, que se habían equivocado. Espero que así como sacaron un comunicado, más tarde saquen otro aclarando las cosas”.

“Acá hablan de la dirigencia y hay temas que no tenemos nada que ver. Ponen algo de comida fría, pero: ¿Qué culpa tenemos nosotros de que en un hotel o restaurante te den comida fría? Tienes que reclamar ahí. Son cosas que están demás, están mal”, complementó.

Deportes Temuco Foto: AgenciaUNO

En la misma línea, Salas comentó que “lo que depende de nosotros es lo administrativo, mantener los arriendos que sí, nos podremos haber atrasado una vez, pero hoy estamos al día. Son cosas cotidianas. Está todo mezclado de mala forma y para mí se equivocaron”.

Para cerrar, el presidente de Deportes Temuco estableció que “me voy a reunir apenas llegue con todos los jugadores que vienen al partido. Voy a hablar para decirles lo mismo que digo acá, para que también me digan las cosas como deberían haber sido, directamente conmigo. Lo pueden hablar, fue muy apresurado. Estoy sorprendido. Molesta un poco, pero hay que conversar y seguir para adelante, qué vamos a hacer”.