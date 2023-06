Mauricio Pinilla culpó a Juan Martín Lucero por la eliminación copera de Colo Colo: “Les arruinó la vida”

Mauricio Pinilla fue uno de los tantos comentaristas deportivos que dejó de manifiesto su descontento y resignación luego de la eliminación de Colo Colo en Copa Libertadores, sin embargo, y contrario a lo que sus colegas de panel de “Equipo F” de ESPN esperaban en el programa realizado tras el final del empate ante Deportivo Pereira (0-0), descargó las culpas albas fuera del estadio Monumental.

Según el ídolo y referente de la U, los problemas del Cacique comenzaron con la abrupta y polémica partida del argentino Juan Martín Lucero de Macul, un delantero que asegura “20 goles por temporada”, y que en este plantel de Colo Colo no apareció. Ni siquiera con los refuerzos contratados por ByN (Darío Lezcano y Leandro Benegas), que a juicio de Pinilla no fueron los “adecuados”.

Las críticas de Mauricio Pinilla

“Hay que decir la verdad. Colo Colo no es más que esto. Colo Colo, lamentablemente, no es más que esto, no tiene un jugador que pueda desequilibrar, que te pueda romper (líneas en los partidos). Damián Pizarro es muy joven, no se le puede dar toda la responsabilidad. Tiene jugadas de crack, pero no se le pueda dar toda la responsabilidad”, inició el retirado futbolista.

“Colo Colo no tiene un jugador que desequilibré. (Leonardo) Gil, que lo hacía en su momento, está a media máquina, después entró y le dio otro dinamismo, tiene un buen pie en las pelotas detenidas, pero no tiene un jugador (goleador), falta desequilibrio en este plantel de Colo Colo”, prosiguió el ahora comentarista, quien se quejó de la falta de conocimiento de los directivos albos al momento de buscar un “9″ goleador.

“Un equipo como Colo Colo no puede no tener un delantero de más de 20 goles por temporada. ¡Eso no existe! Además, no reemplazó a Lucero, un jugador de 20 goles por temporada. El Lea Benegas, con todo el respeto, yo lo quiero mucho, fuimos compañeros, no es un jugador de 20 goles por temporada. Es un jugador luchador que puede dar otras cosas dentro del campo de juego y en los partidos. Pero Colo Colo, uno de los equipos más grandes de Sudamérica, el ‘Eterno Campeón’, de la Libertadores en Chile no puede...”, enfatizó Pinilla, quien no dudó en asegurar que “Lucero les arruinó la vida a Colo Colo”.