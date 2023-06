Presidente de ByN se defiende tras dolorosa eliminación copera de Colo Colo: “El hincha me gritonea con cierta justicia”

El empate sin goles ante Deportivo Pereira sentenció ayer una nueva eliminación de Colo Colo en Copa Libertadores, y con ello, desató la indignación de los hinchas albos con la gestión de la directiva de ByN, cuyo presidente, Alfredo Stöhwing, salió a reconocer los problemas que tuvieron para reforzar un plantel que esta temporada ha estado lejos del rendimiento de la campaña pasada.

“Ahora hay que ponerse a pensar en la Sudamericana. El hincha me gritonea con cierta justicia, porque se desahoga, pero uno tiene que tener calma y seguir haciendo las cosas bien. Las cosas no se obtienen de un momento a otro”, indicó Stöhwing, quien de todos modos defendió su gestión al mando del club popular.

La defensa del presidente de Colo Colo

“Si uno tuviera más recursos por supuesto que todo sería más fácil. Por lo tanto, hay que combinar los factores de recursos, disponibilidad de jugadores, de cupos, lesiones”, agregó el directivo de la concesionaria, quien evitó hablar de un fracaso deportivo tras la eliminación en la Libertadores, y apuntó a un proyecto de largo plazo que, a su juicio, podría permitir a los albos retomar mayor presencia competitiva en el concierto internacional.

Siete eliminaciones en 15 años: la maldición “Monumental” del sexto partido de Colo Colo en la Libertadores

Lucero habló de su conflicto con Colo Colo en su retorno a Chile: “Uno nunca hace nada con mala intención”

“Hay muchos factores a analizar. No hay que precipitarse, hay que trabajar con visión de largo plazo. Hace muchos años que viene pasando esto en el fútbol chileno y estamos inmersos en eso”, expuso el dirigente, quien apuntó a la falta de gol como el principal factor para la marginación alba de la copa.