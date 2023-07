Guarello y las ofertas por Darío Osorio: “Esto del West Ham no pasa por los actuales representantes, pasa por los que quieren hacer la mexicana”

En su incipiente carrera como futbolista profesional, Darío Osorio ha aparecido en el radar de distintos equipos europeos. Wolverhampton, Milan y Leicester son algunos elencos que habrían sondeado al joven talento de la U, según información de distintos medios del Viejo Continente.

En ese sentido, lo último en aparecer en Europa respecto a Osorio fue lo del West Ham United. Según el diario británico The Sun, el vigente monarca de la Conference League estaría dispuesto a pagar 9,5 millones de dólares por el pase del oriundo de Hijuelas.

Ante ello, el periodista Juan Cristóbal Guarello lanzó una dura opinión respecto a este presunto interés que Osorio despierta en distintos equipos europeos y acusó -sin nombrarlo- a Fernando Felicevich de intromisión en los planes de la empresa “Cuatro Tres Tres”, la que está a cargo de la representación del joven delantero de Universidad de Chile.

“Osorio evidentemente tiene grandes condiciones y al haber hecho una campañita que tuvo su momento en Universidad de Chile el año pasado, siendo un jugador muy joven, evidentemente que se valorizó mucho y por una serie de factores. Es un buen jugador, tiene talento, está en un club grande y porque podía ser seleccionable”, planteó Guarello en su programa “La hora de King Kong”.

“No aceptaron la oferta… y de repente empezaron a caer estos Leicester, West Ham y todas las semanas un equipo nuevo y por más plata”, continuó.

Tras ello el autor de “Un muerto en el camarín” comentó lo siguiente: “Lo que yo sé es que los verdaderos manejadores del pase de Osorio, lo único que quieren es ponerlo en cualquier parte, donde sea. Es más, están pensando en un equipo belga, una liga menos competitiva, están pensando que podría ser la primera división de Bélgica, Austria o Suiza”.

Juan Cristóbal Guarello. Fuente: Youtube @LaHoraDeKingKong.

Posteriormente vino su acusación. “Esto del West Ham no pasa por los actuales representantes, pasa por los representantes que quieren hacer la mexicana, que quieren arrebatarlo, quieren hacer lo que hicieron, por ejemplo, con Clemente Montes o con Diego Valencia”, estableció.

En ese contexto, Guarello sacó a colación el conflicto que enfrentó a Felicevich con el empresario Alan Silberman, por la llegada de Gabriel Suazo al Toulouse de Francia. “Como lo hicieron con Suazo, que ellos llegan con la oferta del extranjero y el jugador ante eso no puede decir que no. El problema es que esta oferta (por Osorio) por el momento no existe. Es distinto porque lo de Suazo sí existía, venía con una buena campaña y era un jugador vendible. Pero lo de Osorio a mí me provoca serias dudas y me parece más una forma de seducir al pobre cabro, de engrupirlo”.

“No veo a West Ham pagando 9,5 millones de dólares por Osorio y los propios representantes saben que por ahí no va la mano, saben que alguien por ahí está cuenteando. Y esto lo hemos visto en estos días con mucha frecuencia”, cerró.