“Yo lo quería matar”: Barticciotto recordó cómo enfrentó un acto de honestidad en cancha de uno de sus jugadores

Entre tanto comentario sobre el gol no cobrado La Calera ante Colo Colo y la actuación en dicha situación de arquero albo Fernando de Paul, Marcelo Pablo Barticciotto sorprendió al compartir una notable anécdota.

“Barti” recordó cómo enfrentó una situación similar que le tocó vivir como DT, pero a diferencia de lo sucedido con el “Tuto” ante los cementeros, su dirigido optó por actuar con completa honestidad en cancha.

“Yo tengo una experiencia. Fernando Solís, lateral que conmigo jugó de líbero en la U de Concepción, partido con Católica en San Carlos. El árbitro le pregunta si le había pegado en la mano en el área, y él le dijo que sí. Obviamente penal. Yo lo quería matar (risas), porque venía de otra escuela, pero después lo entendí”, relató el ídolo de Colo Colo en ESPN.

Tras ello, Barticciotto entregó detalles de su diálogo con Solís. “Él me dijo ‘profe, yo dije la verdad, la pelota me pegó en la mano, el árbitro me preguntó y terminó cobrando penal’”, reveló.

Esta acción descrita por Barticciotto ocurrió en 2008, en un partido que la Universidad de Concepción terminó perdiendo por 2-0 ante la UC en San Carlos de Apoquindo. El primer gol cruzado en aquel encuentro fue obra de Darío Bottinelli mediante lanzamiento penal.

Aquel penal derivó de la mano que Fernando Solís reconoció ante Claudio Puga, quien fue árbitro de aquel encuentro. Por dicha acción, el entonces defensa penquista recibió tarjeta roja y el posterior reproche de su DT.

Fernando Solís reconociendo su mano ante el árbitro Claudio Puga Foto: Captura

La escuela de la viveza

Más allá de la anécdota en específico con Solís, Marcelo Barticciotto dejó una reflexión al respecto. “Nosotros veníamos de otra escuela, de la viveza, que al rival no se le regala nada, pero yo creo que ahora ha ido cambiando. Se han visto cosas como lo que hizo Bielsa, cuando le dijo a sus jugadores que se dejen hacer un gol”. expresó.

“En Europa se han visto casos… no son muchos en cantidad, pero sí han habido casos que se sinceraron”, complementó.