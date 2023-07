Guarello detalló cómo Jadue se manejó con los arbitrajes en la Copa América 2015: “Vetó ciertos nombres y dirigió otros”

Luego de la controversia que generaron sus comentarios acerca de las gestiones que habría llevado a cabo Sergio Jadue con el arbitraje en la Copa América 2015, el periodista Juan Cristóbal Guarello volvió a referirse a este asunto y entregó más detalles al respecto.

El comentarista de Radio Agricultura, Canal 13 y DSports remarcó que todas estas gestiones del calerano se dieron mientras se encontraba en desarrollo el escándalo del FIFA Gate, por lo que existían severos problemas financieros en la Conmebol, además de otras complejidades de alto calibre.

“En un momento la Conmebol, cercada por todos lados, no tiene dinero para operar. Y el único que tenía dinero era Sergio Jadue, porque le habían pagado los auspicios de la Copa América”, sostuvo de entrada Guarello en la última edición de su programa “La hora de King Kong”.

En la misma línea apuntó que “entre las operaciones de la Conmebol estaba pagarle a los árbitros, pero pagarle a los árbitros no quiere decir arreglar a los árbitros o sobornarlos, sino que pagar los viáticos que les correspondía por arbitrar. Un dinero completamente legal”.

“Y como no tenía caja la Conmebol, le pidió a Jadue que con el dinero de la Copa América le pagara los viáticos a los árbitros, pero ahí es cuando Jadue dice ‘sí, pero a mí déjenme elegir’”, continuó.

La “gracia” de Jadue

Juan Cristóbal Guarello manifestó que “estas eran cosas que no se le ocurrieron a Jadue, ahí estaban el resto de los dirigentes de la ANFP, los más viejos, con más experiencia, diciéndole ‘ojo con los árbitros, que no te arbitre uno que se quiera sacar una foto con Messi o un tipo que se asuste cuando le grite Mascherano’”.

“Con eso Jadue dijo: ‘Para la semifinal con Perú quiero un árbitro venezolano, porque los venezolanos son localistas y arrugan’. Bueno, le pusieron a Argote. Y para la final contra Argentina dijo ‘quiero a Roldán, un árbitro colombiano, más nivelado, no un brasileño que haga show, tampoco un uruguayo porque siempre nos cagan, un paraguayo por ningún motivo’”, complementó.

Para remarcar el sentido de estas gestiones, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 plateó lo siguiente: “¿Se acuerdan el partido con Uruguay en Montevideo por las últimas eliminatorias, con el paraguayo Eber Aquino? Bueno, eso es lo que no quería Jadue”.

“No es que Jadue le haya pagado a los árbitros, él tenía la plata para pagar los viáticos y como tenía una posición de poder, vetó ciertos nombres y dirigió otros para que arbitraran a Chile y no pasara lo de siempre: que arbitrara un brasileño y te matara, lo mismo con un argentino, un uruguayo o un paraguayo. No quería que se metiera nadie de ese lado y lo logró. Esa fue la gracia de Sergio Jadue. Así de simple. No es que haya sobornado a árbitros, simplemente como estuvo en una posición de poder dijo ‘ese no, ese sí’. Esa es la historia”, cerró.